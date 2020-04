Díaz reprocha a cinco comunidades que no faciliten datos de sus ERTEs

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reprochado este jueves a cinco comunidades (Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia y Murcia) su falta de cooperación al no facilitar a la autoridad competente estatal sus datos de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

En rueda de prensa para valorar los datos del paro, Díaz ha precisado que hay autonomías que cooperan "a diario y bien" y aquí ha citado expresamente a "País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Asturias".

Díaz ha informado de que a día de hoy el SEPE ha gestionado 246.335 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a nivel autonómico pero ha admitido que "no es un dato real ya que hay comunidades que no colaboran y no facilitan los datos".

Mientras, ha dicho, "hay otras que antes de la comparecencia de prensa ya habían actualizado sus datos".

Diaz también ha informado de que los expedientes que tienen que ver con prestaciones ascienden a 620.000, "y en las últimas 24 horas con una celeridad extraordinaria se han gestionado 98.000".

En palabras de la ministra, esto "evidencia el acierto" de las políticas planificadas por el Gobierno para agilizar esta herramienta.