Díaz comparecerá en la comisión de la Faffe antes de las primarias del PSOE-A

La expresidenta andaluza y líder del PSOE-A, Susana Díaz, será previsiblemente llamada a declarar en la comisión de investigación de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) a mediados de octubre, un mes y medio antes de que en diciembre se celebren la primarias de su partido, en las que pretende optar a la renovación.

Aunque la fecha no está aún cerrada, el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Ciudadanos), ha calculado en rueda prensa que la dirigente socialista será llamada a comparecer en torno a mediados de octubre, mientras que la actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sería convocada a comparecer en noviembre.

Moreno ha justificado la presencia de ambas y ha esgrimido que la ministra Montero será de nuevo convocada en calidad de exconsejera de Hacienda de la Junta.

Díaz y Montero fueron citadas a declarar a finales de 2019, pero alegaron distintos motivos para no acudir a la comisión. Díaz por no recibir la citación y en tiempo y forma y Montero al esgrimir que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir a autoridades del Estado.

La previsión de Moreno indica también que en marzo o abril de 2022 estarían elaboradas y aprobadas en el pleno las conclusiones de la comisión que investiga la presuntas irregularidades en la extinta Faffe.

Según el presidente, la comisión de investigación está desarrollando un trabajo "serio, riguroso y responsable" para cumplir con el objetivo de conocer todas las irregulares ocurridas en la Faffe, una fundación para formación del empleo creada en 2003, extinguida en el 2011 y liquidada en el 2016, que dependía de la Consejería de Empleo.

La comisión, a propuesta del PP, Ciudadanos y Vox, aprobó el pasado 6 de abril un nuevo listado de 21 comparecientes que comenzarán a declarar a partir del mes de mayo.

Junto a Díaz y Montero, el listado incluye la presencia en la comisión de los exconsejeros socialistas Javier Carnero, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo, además de empresarios y sindicatos de la Faffe.

Asimismo, tendrá que comparecer Carmen Ibanco García, extrabajadora de la Faffe y esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que se mostrado muy contrariado con esta decisión al sostener que "supera todas las líneas rojas".

El PP, Ciudadanos y Vox justifican esta comparecencia en la idea de aclarar el proceso de selección del personal de la fundación, mientras el PSOE la vincula a una "cacería política". EFE