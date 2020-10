Díaz Ayuso desmiente a Ignacio Aguado: "El objetivo en Navidad es que no haya contagiados por covid-19"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha corregido a su Vicepresidente en el Ejecutivo autonómico, Ignacio Aguado (Ciudadanos), que en las últimas horas ha manifestado en una entrevista concedida al diario El País que el objetivo que se ha marcado la administración madrileña es que en Navidad la incidencia acumulada de contagios por covid-19 sea de 25 casos por cada 100 mil habitantes.

Así las cosas, la jefa del Ejecutivo ha remarcado tras presidir, este mediodía, un homenaje a las víctimas de la pandemia en la Real Casa de Correos, que el objetivo real “es que no haya contagios, no 25, que no haya”.

El Vicepresidente Aguado añadió en la entrevista que para conseguir esta tasa de contagios, es necesario “hacer una parada durante unos días definidos” para llegar en las mejores condiciones posibles en el periodo navideño.

Díaz Ayuso reclama unidad para luchar contra el virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha hecho mención expresa al daño económico que ha dejado esta pandemia en los hogares y las empresas: “España y numerosos países de la Unión Europea estamos pasando los momentos más difíciles vividos en décadas. Somos conscientes del daño económico, del daño emocional, del daño a la salud que está causando el virus en todos los ciudadanos”.

Además, ha añadido que “a todas la víctimas y, en especial, a estas casi sesenta personas que nadie ha reclamado van dedicadas todas esas flores que hemos colocado junto a la placa”, ha añadido. “También es un homenaje al pueblo de Madrid, a todas esas personas que , de una u otra manera han perdido algo en esta tragedia. No nos olvidaremos nunca y, ahora, su testimonio nos tiene que obligar a continuar. Toca también asumir que este virus va a continuar un tiempo entre nosotros y que nos vamos a tener que seguir empleando a fondo para salvar vidas”, ha dicho.

Asimismo ha incidido en mantener las cautelas contra la covid-19, “especialmente en los espacios cerrados. Y sobre todo sepamos pelear con el espíritu positivo, enérgico y alegre que caracteriza a los españoles», ha expuesto en una clara referencia a la tensa relación existente en las últimas semanas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo madrileño. Encaremos este reto con esperanza, con esfuerzo, con paciencia y, sobre todo, luchando juntos”, ha concluido.