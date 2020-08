El repaso de Marcos de Quinto a Errejón tras pedir más impuestos: "Búscate un trabajo serio"

Sin duda alguna, esta no está siendo la mejor semana para el que fuera uno de los fundadores de Podemos y actualmente líder de Más País, Íñigo Errejón, en las redes sociales, donde está siendo muy criticado. Si hace unos días lo era tras desvelar la portavoz adjunta en el Congreso de Vox, Macarena Olona, que la Comisión Anticorrupción que preside en la Cámara baja sólo se ha reunido una vez desde febrero, para constituirse, pero que él cobra mensualmente gracias a ello en torno a los 100.000 euros; ahora se le suma el impresionante repaso que le ha dado en Twitter el que fuera diputado de Ciudadanos en el Congreso, Marcos de Quinto.

Todo empezó con un comentario realizado por el líder de Más País a cuenta del impuesto que Argentina ha empezado a debatir en su parlamento para aplicar a las residentes en ese país con un patrimonio superior a los 2,2 millones de euros. Errejón, señalaba en su comentario que “Argentina empieza a debatir el impuesto a los millonarios para la reconstrucción nacional. Es justo, es razonable y es eficaz: los esfuerzos no pueden caer sistemáticamente sobre los hogares más humildes”, al tiempo que se preguntaba: “¿Y aquí a qué espera el Gobierno?”.

Tras leer estas palabras, De Quinto se dirigía a él preguntándole de manera directa si “¿has pensado alguna vez en trabajar, crear tu propio negocio, y ganar honradamente tu dinero, en vez de estar obsesionado con el de los demás y en cómo quitárselo a quienes se lo ganaron con su esfuerzo?”.

“Anda, anímate y así, además, generarás empleo... en vez de destruirlo, que es a lo que contribuyen tus propuestas”, le invitada el ex diputado de la formación naranja, quien le afeaba por “azuzar odios y envidias para luego forrarte tú y tus colegas”.

Errejón, quiso entonces devolverle el tremendo ‘dardo’ que le había lanzado Marcos de Quinto, compartiéndole una captura de pantalla de una noticia de ‘El Plural’, cuyo titular era: “El fichaje estrella de Ciudadanos declaraba menos impuestos en Portugal”. Una captura junto a la que el populista le decía “tranqui, a ti no te afectaría, que pagas en Portugal”.

La respuesta de De Quinto fue aún más demoledora que la anterior, al acusar a Errejón que él “no los pagas en ningún sitio”. Al mismo tiempo, le aclaró al que fuera uno de los fundadores de Podemos que “he pagado impuestos en todos los países en los que he residido y trabajado... (sí, trabajado, del verbo trabajar) y, además, simultáneamente, en España como “no residente”. Mejóramelo!”, le expetó.

Y para tu información, he pagado impuestos en todos los países en los que he residido y trabajado... (si, trabajado, del verbo trabajar) y, además, simultáneamente, en España como “no residente”. Mejóramelo! https://t.co/rMYNUKkUj7