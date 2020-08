Girauta a Bal tras rechazar la moción de censura de Vox: “Inútil esa gestoría a la que llamáis Cs”

El nuevo curso político se presenta muy caldeado, especialmente por la moción de censura anunciada a principios de agosto, en la última sesión celebrada en el Congreso de los Diputados, por Vox.

El presidente de la formación verde, Santiago Abascal, aseguró que la presentarían en septiembre pues creen que “aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión que ustedes nos traen”, en referencia al gobierno de Sánchez e Iglesias.

En aquel momento, el líder de Vox apeló directamente “a la responsabilidad del segundo partido de España”, el Partido Popular, a cuyo líder, Pablo Casado, le indicó “con humildad y con ánimo de diálogo” que “los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor mejor’”. “Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”, sentenció Abascal.

Sin embargó, el PP no tardó en desmarcarse de esta moción de censura, a través de su Secretario General, Teodoro García Egea, quien, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, aseguró sólo horas después de ser anunciada por Abascal que es una "moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez".

De hecho, los populares consideraron desde el primer momento que dicha moción se trata de una "maniobra de distracción" que "refuerza" al PSOE, subrayando que el PP está en "salvar vidas y empleos".

Ciudadanos se suma al PP y critica a Vox por la moción de censura a Sánchez

Ahora, quien se ha sumado a las críticas contra la maniobra anunciado por Vox para intentar sacar del Gobierno a Sánchez es Ciudadanos. La formación naranja, a través de su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha descalificado la moción anunciada por Vox, asegurando “no recuerdo una cosa más inútil en política que la presentación de esta moción de censura”.

“Es una acción política totalmente inútil. No va a salir adelante Trata simplemente de poner el foco mediático o conseguir una publicidad para este partido político (Vox), en un momento tan importante para España en el que sólo deberíamos de estar pensando en cómo pelear contra los rebrotes y en cómo salir de la crisis social y económica”, ha sentenciado el portavoz adjunto de Vox.

Edmundo Bal (Ciudadanos) contra la moción de censura de Vox: "no ha habido una cosa más inútil en política" https://t.co/0jl4Z9ArLHpic.twitter.com/pPUQWCxypg — Europa Press (@europapress) August 30, 2020

El ‘dardo’ de Girauta a Bal tras criticar y rechazar la moción de censura de Vox

Tras oír las palabras de Bal, el que fuera diputado de Ciudadanos y portavoz de la formación de Arrimadas en el Congreso, Juan Carlos Girauta, le ha querido dejar claros varios puntos. Así, parafraseando al actual portavoz naranja, Girauta ha asegurado, en primer lugar, que “yo no recuerdo una cosa más inútil en política que esa gestoría a la que llamáis, injustamente, Cs”.

En segundo lugar, el ex de Ciudadanos le ha afeado que “parte de la inutilidad”, en referencia al partido naranja, “radica en obcecarse con Vox, que no gobierna, cuando quienes gobiernan están minando el sistema del 78”.

Eso sí, Juan Carlos Girauta ha mostrado, en tercer lugar, su “máximo respeto personal a E. Bal”.

A) Yo no recuerdo una cosa más inútil en política que esa gestoría a la que llamáis, injustamente, Cs.



B) Parte de la inutilidad radica en obcecarse con Vox, que no gobierna, cuando quienes gobiernan están minando el sistema del 78.



C) Mi máximo respeto personal a E. Bal. https://t.co/kFpzTUanEe — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 30, 2020

