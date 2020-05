La descarnada crítica de Iker Jiménez al virólogo que menospreciaba el coronavirus: "Es menos que una gripe"

La crisis sanitaria del COVID-19 ha cogido a todos desprevenidos. Desde la clase política, pasando por los profesionales sanitarios y, e incluso, a los científicos que veían como el número de contagios no se detenían sin encontrar un motivo. La sorpresa hizo que en países como España o Italia se reaccionara tarde. Pese a que a comienzos de febrero se produjeron los primeros casos en España, el Gobierno de Españano decretó el Estado de Alarma hasta un mes más tarde, el 14 de marzo.

Y todo ello pese a que teníamos el precedente de China o incluso el país de la bota. Sin embargo, una vez se extremaron las medidas, sometiendo a la ciudadanía a un aislamiento social del que comenzaremos estas semanas a salir, no son pocos los científicos, médicos o virólogos que, a diferencia de lo que exponían hace semanas, ahora alertan de los peligros del virus y las medidas que se han de tomar desde la clase política a través de los programas televisivos y radiofónicos, además de periódicos o digitales de todo tipo.

Es lo que se conoce como un "cambio de chaqueta" y que no sienta bien a buena parte de la sociedad. Entre ellos, al presentador del programa 'Cuarto Milenio' que se emite cada domingo en Cuatro, Iker Jiménez.El popular periodista ha utilizado su perfil oficial de Twitter para denunciar estos cambios repentinos y radicales de opinión en torno a la evolución del coronavirus. Si bien es cierto que Jiménez no recurre a esta crisis sanitaria, parece evidente por donde van los tiros.

El Cambio de Chaqueta es un arte. Ciertos tertulianos y pomposos especialistas lo manejan bien. Solo hay que ver como publicaban y decían A. Con la misma superioridad con la que ahora nos dicen B. Mañana,si hace falta, C. Lo que se tercie para no bajar del carro. Vaya cuajo. pic.twitter.com/hfF86A240m

Una protesta por parte del presentador de 'Cuarto Milenio' que han secundado buena parte de sus seguidores, que critican las contradicciones de los expertos a lo largo de esta crisis sanitaria que tanto ha alterado nuestro día a día en los últimos dos meses, y cuyos efectos económicos se hacen ya patentes.

Los que en marzo pedían medidas duras, ahora piden salir. Los que en marzo decían que no pasaba, ahora nos dicen que no podemos salir. Estas cosas no son casuales.