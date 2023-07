Un debate que marcará el 23-J: el PP cuenta con que Pedro Sánchez "irá a por todas"

Pedro Sánchez se mide ante Alberto Núñez Feijóo en el debate de este lunes a las 22:00 horas. El PSOE ve el envite como la oportunidad para ensanchar su base electoral. El PP apuesta más por el "cara a cara" de su líder con el votante, aunque cuenta con que el presidente del Gobierno irá a por todas. El socialista necesita levantar el vuelo y el debate es juzgado como una oportunidad por su entorno.

Él mismo ha agrandado el desafío frente Alberto Núñez Feijóo, tras encerrarse durante el fin de semana en La Moncloa con el respaldo de su Gabinete de la Presidencia, principalmente de Óscar López y Antonio Hernando, además de manejar toda suerte de papeles por áreas ministeriales. El equipo presidencial admite ir con pies de plomo al evento. "El líder del PP", convienen, "es perro viejo".

Se trata, además, de un cara a cara sin más contendientes en el plató para hablar durante 100 minutos de economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad o materias de Estado. Enfrente, Feijóo ha mantenido la agenda de actos sin alterarla por el duelo. En su caso, cuenta con que Sánchez combinará su ir a por todas con el habitual despliegue de excusas y victimismo.

Del mitin a la Moncloa

Este domingo lanzó un mensaje claro desde su plaza fetiche, la de toros de Pontevedra, talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia. Allí admitió que a Sánchez se le dan "mejor los platós" de televisión, pero ha admitido que él acude "tranquilo" al 'cara a cara' que mantendrán este lunes porque va a "decir la verdad". "A mí me gustan las cuentas, no los cuentos. Me gusta la planificación, los programas, los proyectos de ley, me gusta ser útil a mi país", ha manifestado.

El líder del PP ha señalado que lo que le pasa "realmente" a Pedro Sánchez es que "no puede hacer mítines" porque "no se los organizan en los territorios". "Yo creo que si trae a todos los militantes del PSOE y los concentra aquí, estaría a la mitad de las gradas vacías, la mitad", ha enfatizado. A su entender, hay que "entender" a esos cargos socialistas porque el presidente del Gobierno les "ha arrasado" en los comicios del pasado 28 de mayo. "Sánchez ha arrasado a su partido, porque saben que muchos alcaldes y algunos presidentes autonómicos han perdido por su culpa", ha manifestado.