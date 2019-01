Dani Mateo habla de los insultos que recibe en redes y Echenique presume de recibir más

El humorista Dani Mateo ha protestado en twitter porque 3 meses después de la polémica por sonarse los mocos con la bandera española sigue recibiendo insultos en redes sociales, a pesar de que el juez ha archivado la causa que había abierta contra él por este 'sketch'.

Lo ha hecho con este tuit, en el que asegura que aún sigue recibiendo mensajes desagradables en redes sociales por esa razón.

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha visto el tuit de Mateo, y, como no quería ser menos que Mateo, ha decidido hacer un compendio de los principales insultos que recibe en twitter.

A mí me pasa lo mismo. Aunque, como yo llevo más tiempo siendo un bolchevique comeniños que tú ��, si yo tuiteo "pues hace fresquete hoy", hay tres respuestas automáticas del facherío troll (no les da para.más). Ver más abajo �� https://t.co/PjNeDmkoBj

El primero de esos tres insultos hace referencia al vídeo en el que se ve al entonces candidato de Podemos en Aragón cantar una jota con una letra que hace referencias obscenas a la sexualidad.

Luego habla de los tristes insultos xenófobos que recibe en redes sociales, especialmente en los últimos meses.

Y el tercer tipo de ataque hace referencia a un hecho, cuanto menos curioso en la biografía de un político que se dice de izquierdas y que asegura luchar contra la corrupción y por los derechos de los trabajadores: cuando tuvo trabajando a un asistente personal sin pagarle la seguridad social.

PÁGALE LA SEGURIDAD SOCIAL A TU ASISTENTE.



Lo que podríamos llamar modalidad "no sé qué es un asistente personal de una persona dependiente, no tengo ni idea de derecho laboral y no sé en qué acabó aquello, pero me trago todos los bulos que publica Eduardo Inda".