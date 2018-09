Conoce toda la historia del juicio a Llarena

Este martes se celebra en Bruselas el juicio al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, después de que se aplazase a comienzos de este mes de septiembre. Recordamos que el juicio tiene como base la demanda civil presentada contra al juez por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica.

El abogado belga de Llarena, Hakim Boularbah, pidió un aplazamiento de la vista para que España pudiese personarse en la causa habiendo tenido el tiempo suficiente para analizar el caso. “El Reino de España y el juez Llarena cuestionan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas, por ello he solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre, para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y su órgano, en el juez Llarena”, dijo Boularbah.

Ante esta perspectiva, vamos a analizar de manera cronológica cómo hemos llegado hasta este punto:

Junio

-Puigdemont y los exconsejeros fugados demandan a Llarena en Bélgica. En la demanda civil acusaron al juez del Supremo de vulnerar su derecho a un juicio justo. Este acto se enmarcó dentro de la estrategia de defensa del expresident y los exconsejeros, que tiene como principal objetivo forzar la recusación del magistrado.

Julio

-Lesmes pide al Gobierno que defienda a Llarena en Bélgica. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió una carta el 10 de julio a Exteriores y Justicia, donde subrayaba que se estaba cuestionando a las instituciones españolas e invitaba a poner en marcha la defensa al magistrado del Tribunal Supremo.

Agosto

-Sánchez decide no amparar a Llarena. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministerio de Justicia se negaron a asumir la defensa del magistrado alegando que, "el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

-El 26 de agosto el Gobierno cambia de opinión. Finalmente, el Ejecutivo optó por activar la defensa al magistrado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó un cambio de posición y aseguró que el Gobierno defendería a Pablo Llarena: "hasta las últimas consecuencias".

-El 30 de agosto se conocen los gastos de la defensa a Llarena. El Gobierno acabó contratando los servicios del despacho de abogados belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para defender al juez del Supremo por más de medio millón de euros. Noticia que generó un gran número de reacciones negativas. La adjudicación ascendía a 450.413 euros, a los que había que sumar otros 94.568 en concepto de impuestos, ascendiendo a un total de 544.982 euros.

Septiembre

-El 4 de septiembre se produce el aplazamiento.

-El 18 de septiembre el Congreso apoya a los jueces ante el "procés". El pleno del Congreso de los Diputados instó al Gobierno, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, a defender la jurisdicción española en Bélgica, mostró su apoyo a jueces y fiscales ante el "procés" y condenó el "acoso" al juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Y la última fecha es, este próximo 25 de septiembre, cuando esta previsto que las partes presenten sus argumentos escritos. Al parecer, no se esperan decisiones de fondo. Además, el abogado belga de Llarena, Boularbah, ha pedido que el caso lo lleve un tribunal formado por tres jueces, petición que se trasladará al presidente del juzgado.