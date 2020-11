Crece la inseguridad y desigualdad en los alumnos por la enseñanza on-line

El objetivo de Ana era este año aprobar la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, pero el instituto sevillano en el que estudia Bachillerato, ha establecido clases semipresenciales que están haciendo que baje el rendimiento.

Ana estudia segundo de Bachillerato en el Instituto El Majuelo de Ginés que ha impuesto clases semipresenciales, como en otros muchos I.E.S. de toda España.

Padres y profesores denuncian en COPE que la asistencia a clase en días alternos o con alternancia de clases en la misma jornada, como se ha impuesto en la mayoría de España en 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato "está dejando alumnos desorientados en casa y menoscaba el derecho a la educación de los menores".

Por ese motivo, Ana explica en COPE que estos cambios en su forma de estudiar un curso crucial para su futuro “producen desigualdad e inseguridad. Únicamente disponemos de 3 horas diarias y otras 3 telemáticas”. Además, Ana insiste en que la clases telemáticas “son desordenadas, vamos muy retrasados respecto a otros institutos porque al tener la mitad de las clases todo se atrasa”.

SIN PREGUNTAS EN CLASE

Ana C. Martínez es la madre de esa alumna sevillana. Nos cuenta que se reunió con el director del centro y se ha dirigido a la Consejería de Educación de su comunidad para solicitar que sus hijos puedan volver a las clases presenciales. Se debe a “la desigualdad que genera este sistema respecto a otros institutos de la misma ciudad en los que los alumnos tienen 6 horas presenciales diaria”, como explica su hija en COPE, “lo vemos bastante injusto porque no entendemos que nosotros tengamos que estar peor que otros, sobre todo si pensamos en la prueba de acceso a la universidad y en el hecho de que no podemos preguntar en clase como lo hacíamos antes, los profesores se vean obligados a atendernos fuera del horario de clase y que haya días que solo hemos asistido a una hora de clase en el instituto”.

De hecho, son los propios profesores los que denuncian esta situación.

EL FUTURO DE NUESTOS HIJOS

Ocho meses después de que cerraran los colegios de forma precipitada por la llegada del virus que nos cambió la vida, los profesores siguen sin recibir una preparación especial para impartir clases on-line. A esto hay que añadir que sigue habiendo muchas las familias que no disponen de un ordenador para que su hijo siga estudiando en casa y las plataformas digitales que utilizan en los colegios falla más de lo que deseable y deja las clases telemáticas a medias con demasiada frecuencia.

Audio

Es la denuncia generalizada de los profesores que explica en COPE Nicolás Fernández Guisado, presidente Nacional del sindicato ANPE, que insiste en que “el balance del curso anterior no es satisfactorio: muchos alumnos quedaron rezagados y la brecha digital se agrandó. Por eso, tenemos que aprender de los errores”.

Nicolás Fernández tiene una larga trayectoria profesional, que le permite analizar la realidad educativa española con gran precisión y por eso insiste en que es urgente y necesaria una “regulación de la Educación a Distancia para garantizar la conectividad”.

4.000 AULAS CERRADAS

Es un problema que afecta a los últimos curos de la enseñanza obligatoria, pero también repercute en ese 1% de alumnos de toda España que han tenido que volver a casa con motivo del cierre de unas 4.000 clases en estos momentos por contagios y que precisan seguir con las clases de forma telemática.

Por eso, el presidente de ANPE señala en COPE que “se necesitan unos presupuestos previos para poder impartir las clases on-line. Exigimos la regulación de esta educación a distancia con medidas de digitalización de los centros docentes con dotaciones de medios informáticos y que se garantice la conectividad”. Fernández añade que “será necesario también una adaptación curricular y unas instrucciones básicas que lo regulen. También hacen falta plataformas digitales que faciliten este tipo de clases y la formación adecuada para docentes y alumnado”.

BRECHA DIGITAL

Las clases virtuales han puesto al descubierto la brecha digital que sufren alumnos y el sistema educativo español. Galicia anuncia un plan con plataformas digitales institucionales, mientras otras CCAA dejan la solución en manos de cada centro escolar.

Algo que no comparte el presidente de ANPE, que explicaba en COPE que “la enseñanza on-line requiere además que se haga con unos alumnos que ya hayan desarrollado unos aprendizajes básicos. Por eso, no es recomendable si no es a partir de un determinado nivel educativo, como son los primeros cursos de la ESO”.

Es una de las razones por las que el 50% de los estudiantes reconoce que tiene problemas con las clases virtuales y el porcentaje se eleva al 78% entre los alumnos de Primaria, según la encuesta realizada por la web Soloparamadres.

Esos datos, llevan a Nicolás Fernández a explicar en COPE que “en cualquier caso y al margen de que tengamos que recurrir a la enseñanza virtual, siempre defenderemos la educación presencial”.

Una postura defendida a nivel internacional ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de defender la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus y considera que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.