El coronel Pedro Baños sufre la "censura" de Twitter: "Hagamos caso a nuestros amados líderes"

Pedro Baños colabora asiduamente en el programa “La Estirpe de los Libres” un espacio en el que Iker Jiménez analiza la expansión del virus en todo el mundo, junto con los amigos y colaboradores habituales de Cuarto Milenio como Pedro Baños, en un claro homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. El presentador continúa con una ardua tarea de investigación y de periodismo sobre todas las incógnitas y preguntas sin resolver que rodean toda esta crisis del coronavirus que tan duramente nos afecta y a la que se anticipó en su programa.

A pesar de estar emitiendo en televisión su espacio estrella debido a que han cesado las grabaciones de 'Cuarto Milenio' por las medidas del Estado de Alarma, Jiménez continúa con su labor de informador y de divulgador a través de su canal de Youtube con dos formatos; 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres'. Entre estos libres que participan en el espacio, se encuentra el experto en geopolítica, el coronel Pedro Baños, que ha denunciado una situación inusual sufrida en su cuenta de Twitter.

La 'misteriosa' censura que habría sufrido el coronel Pedro Baños

El coronel Baños, minutos después de la emisión del último programa “La Estirpe de los Libres” sufrió un supuesto ataque. Así ha trasladado Baños a sus seguidores lo ocurrido: “Esto sucedió ayer, minutos después de emitirse La Estirpe de los Libres. Sólo había enviado un tuit. Pero no seamos mal pensados. No es censura. Hagamos caso a nuestros amados líderes y al Ministerio de la Verdad Absoluta y repetid conmigo: ¡No existe la censura! ¡Es un bulo!", denunciaba sin abandonar la ironía.

Numerosos usuarios ante esta “posible” censura han decidido darle todavía más voz al programa.

Un espacio que en su última emisión a través de Youtube alcnzó casi 300.000 visualizaciones en 24 horas. Y que pone sobre la mesa diversas teorías, testimonios y análisis de expertos respecto al coronavirus. Por esta razón, el experto ha recibido el apoyo de muchas personas a través de redes sociales.

Iker Jiménez se ha visto envuelto en medio de una gran cobertura mediática por parte de muchos medios de comunicación. Todo ello ha provocado que cada intervención, cada entrevista o cada declaración se miren con lupa y se hayan convertido en noticia.

En su último programa Iker abordó cómo se ha sentido con el trato que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación, a quienes lo 'han descubierto' ahora como periodista, y también dio algunas claves sobre el origen de la pandemia. En un capítulo titulado "Secretos chinos", el periodista hizo un análisis de los datos que el Gobierno chino ha dado, y los contrastó con datos como la contaminación derivada de la cremación de cuerpos durante estas semanas. Además hizo un detallado análisis del entorno que rodea al mercado de mariscos de Wuhan, el caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de virus. También quiso recordar la historia de aquellas personas que comenzaron a denunciar e informar sobre el virus y cuyo paradero hoy en día es desconocido.

Iker Jiménez, en COPE: "Si digo lo que pienso, voy detenido"

Entrevistamos en Tiempo de Juego a Iker Jiménez, director y presentador del progama de televisión ‘Cuarto Milenio’, para que nos hablara de la polémica creada cuando en el programa emitido en su canal de Youtube ‘Mileno Live’ habló del peligro del coronavirus en enero y le acusaron de exagerar y de ser un conspiranoico: “No soy médico ni científico pero lo que sí he hecho es invitar a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford…y espero no irme detenido si digo lo que pienso. He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio. Los científicos que han venido al programa no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así”. Iker elogió al pueblo español y su actitud, con acciones como la cita para aplaudir a todos nuestros sanitarios desde nuestros balcones: "Es momento para los ánimos para un pueblo español que es alucinante y cojonudo, que hace gestos increíbles".

Iker Jiménez quiso defenderse diciendo que cuando en enero hablaron en su programa grandes especialistas, ya se avisó de lo que podíamos vivir, después de que este sábado Pedro Sánchez anunciara oficialmente el estado de alarma en España: “A final de enero hice un programa diciendo que no era malo que la gente pensara que podía haber una situación que por quince días podías tener comida en tu casa, y no sabes lo que me llegó. José Miguel Gaona, el primer médico que hizo la unidad de infecciosos para el tratamiento del SIDA en España, decía que este virus no se comporta como una gripe. Quería que el mensaje llegase al público, avisando que lo que venía era muy fuerte. Me gustaría haberme equivocado y haber quedado como el idiota del misterio pero los que hablaban era auténtica eminencias”.

Iker Jiménez critica la actitud de algunos periodistas

Lo que más critica el famoso presentador, es la actitud de políticos y muchos periodistas que durante semanas no le han dado la suficiente importancia al peligro del coronavirus y que ‘han estado riéndose’: “Veía a grandes de mi medio diciendo todo lo contrario y riéndose. Hay que avisar de cosas que se han retrasado y lo dicen los especialistas de fuera de España que no han tenido la recomendación de no alarmar. Hacer humor o reírse del coronavirus lo vamos a pagar. Ahora llevamos dos semanas de retraso. Luego veremos por qué el periodismo no se ha enfrentado y ha dicho ‘esto no es así’. Con el aceite de colza pasó más o menos lo mismo y el periodismo se enfrentó… ¿qué ha pasado? Los que hablaban eran científicos, por qué han querido creer que era una gripe”.

Paco González le preguntó en Tiempo de Juego a Iker sobre lo que viene a partir de ahora: “No quiero alarmar, he visto a médicos que decían que esto era un simple resfriado y que el virus no se mantiene en el aire, cuando había datos que el virus se mantiene entre siete y nueve días. Estamos en el momento de la curva italiana y el doctor Camacho, jefe de toxicología, decía que esto no iba a ser para tanto, pero se fue transformando y en mediados de febrero dijo que venía en shock del hospital porque veía cómo se comportaba el virus y decía que no tenía nada que ver con una gripe. No hay que alarmar, pero ¿cuándo se salvan vidas?, ¿cuándo no se alarma o cuándo no se informa?. El aislamiento debe ser total. Es una locura las manifestaciones, pero también hubo fútbol, mitin de VOX, concierto de la Pantoja…”.

Por último, Iker quiso mandar un mensaje positivo de esta crisis que vivimos y aclaró que su intención no es ganar dinero con las informaciones que da: “Creo que hay una oportunidad de salir reforzados de estos pero habrá muchas pérdidas. Yo no monetizo mi canal de Youtube, yo quiero ayudar a la gente”.

Iker Jiménez dio las gracias en su Twitter a Tiempo de Juego

