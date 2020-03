Coronavirus | Puig en 'Herrera en COPE' sobre las Fallas: "No hay motivo para tomar otras medidas"

9.56 | Confirmado el positivo por coronavirus de la mujer aislada en Son Espases. Salud informa de que esta persona permanecerá aislada hasta que se obtengan dos resultados negativos consecutivos. Se vigila a 13 personas.

9.00 | Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana en 'Herrera en COPE' sobre la celebración de las Fallas: "En estos momentos en la Comunidad Valenciana tenemos 15 personas afectadas por el virus"

9.05 | Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana en 'Herrera en COPE sobre la celebración de las Fallas: "Se está trabajando de una manera muy coordinada siguiendo los criterios de los expertos y en estas circunstacias no hay que crear alarmismo, pero no hay ningún motivo en estos momentos para adoptar otro tipo de medidas”

8.52 | Fernando Simón en 'Herrera en COPE': Que se reduzcan los casos en China no es irrelevante. Está bajando mucho en número de casos por lo que reduce el riesgo de transmisión fuera"

8.49 | Fernando Simón en 'Herrera en COPE': "Los grandes acontecimientos suponen un riesgo de transmisión cuando hay personas infectadas. El suspenderlos implicaría asumir que el virus circula sin control en España. Es una situación que hay que valorar con mucho cuidado. Estamos tratando de ser lo más objetivos posible para tomar las deciones, es cierto que en algún momento podemos discrepar con lo que hacen otros países. Estamos analizando con mucho cuidado la situación y en caso de considerarlo necesario, se tomarán las deciones sabiendo que tiene un impacto muy importante no solo en la salud, también en otros sectores"

8.47 | Fernando Simón en 'Herrera en COPE': "Encontrar tratamientos específicos es importante, nos ayudaría a controlar la transimisión de la enfermedad".

8.45 | Fernando Simón en 'Herrera en COPE': "No me inquietan los casos de recaídas. Si no conseguimos contralar el virus puede implicar que en temporadas siguientes volviera a resurgir. No sabemos si son casos esporádicos o si son más frecuentes de lo que pensamos y pueden afectar a la evolución de la epidemia. No sabemos con qué frecuencia pasa".

8.41 | El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón en 'Herrera en COPE': "La prueba para detectar el coronavirus es relativamente rápida. La capacidad de detección de esta prueba es muy alta".

00:00h | Las autoridades sanitarias han intensificado los contactos para conocer el origen de los nueve contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación, un asunto sobre el que el Ministerio de Sanidad departirá mañana por videoconferencia con responsables de Salud Pública de las comunidades con estos casos.

Las autonomías están haciendo un trabajo "exhaustivo" a través de contactos telefónicos para conocer el origen de estos contagios, ha explicado este domingo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, presidida por el ministro, Salvador Illa.

22:07h | Los casos de coronavirus confirmados en España ascienden a 83 este domingo tras los nuevos casos positivos registrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid y en el País Vasco. De estos 83 casos, hay 81 activos y dos ya han recibido el alta médica.

El Ministerio de Sanidad departirá este lunes por videoconferencia con responsables de Salud Pública de las comunidades autónomas con casos positivos de coronavirus sin nexo de importación.

Se trata de cuatro zonas: Marbella-Málaga (Andalucía), Torrejón de Ardoz (Madrid), País Vasco (Hospital de Txagorritxu de Vitoria) y Cataluña, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

18:24h | Los casos de coronavirus confirmados en España ascienden a 79 este domingo tras los nuevos casos positivos registrados en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco y en Cataluña. De estos 79 casos, hay 77 activos y dos ya han recibido el alta médica.

Los dos últimos nuevos casos han sido confirmados por el Departamento vasco de Salud, con lo que la cifra de positivos en el País Vasco asciende en este momento a cinco. Las cinco personas permanecen en aislamiento domiciliario y su estado de salud es bueno.

16.35h GRAN CANARIAS | Se ha definido el protocolo para la salida de los clientes del hotel de Tenerife que se encuentra bajo vigilancia sanitaria, en función de su situación y el tiempo que llevan en la isla.