Convocan una manifestación para denunciar la "extinción" de los vecinos del centro de Jerez

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico volverá a recorrer las calles del centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) con una manifestación este viernes 21 de abril desde las 19,30 horas en la que se pretende denunciar la situación de "extinción" en la que se encuentran quienes viven en esta zona de la ciudad y ante lo que han dicho es un centro histórico "cada vez más hostil para los vecinos".

Bajo el emblema 'Vecinos en peligro de extinción', la asociación ha invitado a la ciudadanía jerezana a acompañarles en esta convocatoria, que se celebra tras tres años de parón debido a la situación sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19, como ha informado esta asociación en una nota.

"Queremos poner el foco en lo más preciado de nuestro centro, su gente. Exigimos la repoblación como condición de recuperación. Sin población no habrá presión para traer servicios ni infraestructura, no habrá vecinos que velen por los comercios cuando estos cierren y no habrá vecinos que se preocupen por la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio", ha afirmado Tamara Jiménez, presidenta de esta asociación vecinal.

Entre los motivos que han propiciado esta nueva convocatoria la entidad ha apuntado al "descontrol de la vivienda con fines turísticos, la limitación de aparcamientos para residentes, la ocupación del espacio público y el incumplimiento de la ordenanza de terrazas y veladores", además de "un cierre continuo de comercio o la escasez de servicios y zonas verdes".

La manifestación partirá a las 19,30 horas de la Plaza del Mercado, en el barrio de San Mateo, para recorrer las calles del centro hasta la puerta del Ayuntamiento de Jerez.

Cabe recordar que esta convocatoria se une a la campaña de visibilización que la asociación realizó durante Semana Santa, con la colocación de carteles de aviso en balcones y ventanas de viviendas del centro, en los que podía leerse "vecinos en peligro de extinción". A este respecto, Jiménez ha señalado a Europa Press la satisfacción por esta iniciativa que ha recibido "muy buena acogida" por parte de la población.

"Gracias a esa campaña, varios vecinos se han acercado a la asociación para pedir carteles y vamos a hacer una segunda tirada", ha anunciado la presidenta de esta entidad, señalando que con ello se ha tratado de que "la ciudadanía sepa que las asociaciones vecinales y el unirse todos juntos sirve para mejorar los barrios y para que se nos escuche" ya que "aunque somos pocos viviendo en el centro, queremos mejorar nuestra calidad de vida".