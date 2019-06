José Manuel Soto en estado puro: así critica el oportunista comentario de Rosa Villacastín contra Rivera

Las aguas están revueltas en la política española. A menos de 48 horas de que se constituyan los ayuntamientos, los pactos y las reuniones de las últimas horas se suceden, aunque siguen en el aire quien ostentará la alcaldía en las dos principales de España, Madrid y Barcelona. A ello se suman las negociaciones que se están llevando a cabo para conformar una mayoría estable que permita a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa. Las tensiones políticas y los posibles pactos no están pasando tampoco desapercibidas entre algunas de las figuras relevantes del país. La última polémica ha surgido entre la periodista Rosa Villacastín y el artista José Manuel Soto.

La periodista, en su perfil de Twitter, ha afeado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que opte por aliarse con Vox, y ha establecido una comparación entre la actitud adoptada por el presidente de la formación naranja con la de Adolfo Suárez durante la Transición, en la que nunca, apunta la periodista en la red social, pactó con el presidente de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Declaraciones que realizó después de que Juan Trinidad, de Ciudadanos, fuese elegido este martes presidente de la Asamblea de Madrid por mayoría absoluta con los votos de todos los diputados de su grupo, del PP y de Vox en el pleno de constitución del Parlamento madrileño. El tuit ha sido compartido por más de 5.000 personas y ha abierto un acalorado debate

