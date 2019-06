Pedro Sánchez desvela los secretos de su cocina en la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo de Jaén

Pedro Sánchez, el chef que ha logrado que Jaén encuentre su merecido hueco en el firmamento de las estrellas Michelin, ha visitado la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo para compartir los secretos de su cocina. Esta sesión, que supone la segunda jornada del ciclo de talleres gratuitos ‘Cocina con Escuela’, es una prueba de la cercanía que la Escuela mantiene con el sector profesional, acercando a sus aulas a los profesionales más reputados. Como resultado de esta formación eminentemente práctica y afín a las últimas tendencias hosteleras, sus alumnos cuentan con una tasa de empleabilidad superior al 80%.

La jornada también ha contado con numerosos aficionados al mundo de la gastronomía, que no han querido perder la oportunidad de escuchar la experiencia del reputado chef del restaurante Bagá. La pasión de Pedro Sánchez por la cocina y su apuesta por la humildad, la constancia y la preparación han sido las protagonistas de una charla magistral en la que se ha dirigido a los alumnos insistiendo en “la necesidad de formarse para esta profesión, tanto si queréis estar en la élite de la gastronomía como si decidís no hacerlo. Aprovechad la formación de esta Escuela, en la que me siento como si estuviera en casa, ya que mi jefe de sala estudió aquí”.

Tras la clase magistral, los alumnos han homenajeado al chef andaluz con un almuerzo maridado con cerveza, que ha sido elaborado y servido por ellos mismos. En la mesa, El Alcázar ha sido la gran estrella de un menú que ha incidido en los nexos que unen a la Fundación Cruzcampo y a su Escuela de Hostelería con Jaén. Esta cerveza de calidad, con identidad propia y originaria de Jaén, ha sido una de las novedades presentadas por HEINEKEN España en 2019 y su esperado relanzamiento ha supuesto todo un hito entre la sociedad jienense. Así, nueve décadas después de su creación, la compañía ha recuperado una marca mítica y muy querida, reinventándola con maestría para seguir elaborándola en la fábrica que la vio nacer: la planta jienense de La Imora.

Dirigido a jóvenes de 17 a 25 años con interés por la hostelería, el curso de Técnico en Restauración de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo ofrece una visión completa del sector con prácticas diarias en cocina y sala. Su programa formativo, que se renueva cada año e incorpora la visión profesional de los mejores restauradores del país, pretende convertir la vocación de muchos jóvenes en su profesión. En apenas unas semanas sus alumnos podrán poner en valor todo lo aprendido en este curso durante sus prácticas en establecimientos hosteleros. Serán tres meses de intenso aprendizaje en algunos de los restaurantes más prestigiosos de toda España, entre los que figuran el del propio Pedro Sánchez, Bagá; el restaurante Choco, de Kisko García; o Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz.

La Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo se ha convertido en un referente en hostelería. En Jaén, ofrece a sus alumnos la oportunidad de sorprender a los comensales del restaurante-escuela de La Casería de las Palmeras con una propuesta gastronómica local en la que lo tradicional se reinventa con técnicas creativas. Además de la formación diaria en cocina y sala, los alumnos disfrutan de talleres especializados, visitas a empresas agroalimentarias y masterclasses a cargo de chefs de reconocido prestigio, como la que han disfrutado hoy de la mano de Pedro Sánchez. El periodo de admisión para el próximo curso, que cuenta con plazas limitadas, ya está abierto. Para más información: www.fundacioncruzcampo.com

Acerca de Fundación Cruzcampo

La Fundación Cruzcampo fue creada en 1995 para promover el desarrollo social con foco en Andalucía. Gracias al respaldo de HEINEKEN España hoy continúa contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de tres ejes de actuación: la innovación social, la cultura como elemento de transformación y la formación en hostelería como motor de empleo y generador de riqueza.

Su sede se encuentra en Sevilla y cuenta con tres Escuelas de Hostelería situadas en Sevilla, Jaén y Valencia, con una completa oferta formativa que combina la formación teórica con la práctica que tiene lugar a diario en sus restaurantes de prácticas.

En 2020, coincidiendo con su 25 Aniversario, abrirá sus puertas la nueva sede de Fundación Cruzcampo en el emblemático lugar donde se levantó la fábrica original de Cruzcampo en 1904, que volverá a ser referente en innovación y se convertirá en un nuevo foco de actividad cultural, social, gastronómica y un espacio de referencia para los amantes de la cerveza.

En el nuevo centro de 2.000 m2, la Fundación Cruzcampo desarrollará toda su actividad de apoyo al talento joven, la cultura, el emprendimiento y la hostelería, con una completa programación que incluirá exposiciones, talleres y seminarios, espectáculos y espacios de trabajo colaborativo, entre otras iniciativas. Además, el restaurante de prácticas de la Escuela de Hostelería se renueva y crece. Un nuevo espacio de 1.400 m2 de creación cervecera y gastronómica que acogerá además de la renovada Escuela de Hostelería de Sevilla, una fábrica urbana de cerveza, que volverá a elaborar cerveza Cruzcampo en el lugar que la vio nacer en 1904.

La Fundación Cruzcampo es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y de la Asociación de Federaciones Andaluzas.

www.fundacioncruzcampo.com

FB: /fundacioncruzcampo | TW: @FCruzcampo | IG: @fundacioncruzcampo

Acerca de HEINEKEN España

HEINEKEN España es una de las compañías líderes del mercado cervecero español. Heredera de una gran tradición cervecera, con más de 110 años de historia en España, la compañía cuenta con cuatro fábricas ubicadas en Madrid, Valencia, Sevilla y Jaén, en las que se produjeron más de 10,5 millones de hectólitros de cerveza en 2018.

La compañía hace disfrutar a sus consumidores con el mayor portafolio de marcas del sector cervecero en España, con más de 45 variedades, entre las que se encuentran Heineken®, Cruzcampo®, Amstel®, Buckler 0,0® y especialidades como Desperados®, Affligem®, Guinness® y Paulaner®.

HEINEKEN España es líder en innovación en el mercado de las cervezas y cider a nivel nacional. Aproximadamente el 8% de su volumen de ventas procede de lanzamientos de los tres últimos años, entre los que se encuentran novedades en la categoría como la gama Radler, El Águila, El Alcázar, Cruzcampo Especial, experiencias cerveceras como THE SUB®, Cruzcampo Sin Gluten, cervezas con 0% alcohol como Heineken® 0,0, Amstel 0,0 o Cruzcampo 0,0 así como la introducción de la nueva categoría cider con la marca Ladrón de Manzanas®.

HEINEKEN España mantiene un fuerte compromiso con su entorno social y medioambiental, que articula a través de las acciones de sus marcas, de la Escuela de la Hostelería y de la Fundación Cruzcampo. Un compromiso que extiende a sus más de 2.200 empleados, que hacen posible el éxito de una cervecera líder en España.

HEINEKEN España pertenece a HEINEKEN NV, el grupo cervecero más internacional del mundo. Una compañía familiar con 150 años de historia que actualmente cuenta con 85.000 empleados en más de 70 países y un portafolio de 300 marcas en todo el mundo.

HEINEKEN recomienda el consumo responsable de sus marcas.