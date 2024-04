La imagen más random del día: Fernando Torres se cuela en el Draft de la NFL

Fernando Torres, exjugador y actual entrenador de la cantera del Atlético Madrid, fue el encargado este sábado de anunciar una elección de los Miami Dolphins, equipo de la liga de fútbol americano de Estados Unidos, en el draft de la NFL. "Hola a todos, soy Fernando Torres del Atlético Madrid y estoy en el Cívitas Metropolitano donde estamos disputando nuestro partido. Estoy con los Miami Dolphins", dijo Torres en el draft de la NFL.

Fútbol legend Fernando @Torres announced our pick, Malik Washington, live from @atleti's stadium in Madrid! ???? pic.twitter.com/MBnNv9qciO