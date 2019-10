Ataque de risa de Herrera al comparar el vídeo de Torra con esta otra mítica grabación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera "de una gran irresponsabilidad" que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se niegue "reiteradamente" a cogerle el teléfono y se "esconda" tras el líder del PSC, Miquel Iceta. Es la reacción del 'president' tras conocer que Moncloa no quiere comunicarse con él hasta que no condene la violencia exhibida esta semana por parte de los independentistas en las calles de Cataluña.

El cabreo de Torra es tal que hasta se ha grabado un vídeo 'reaccionando' a la negativa de Sánchez de cogerle el teléfono. En un clip emitido en TV3 se ve cómo el equipo de Torra intenta contactar con Sánchez, sin éxito. “No se ponen, de momento. Si a lo largo del día pueden hablar, ya nos lo dirán”, informa a Torra el asesor Pere Cardús. “¿No se ponen? Es increíble. Quins collons!” se sorprende el president.

Pedro Sánchez no agafa el telèfon a Quim Torra i el president respon "quins collons". Fan absolut. pic.twitter.com/t1O7AQc3tt — Miquel Strubell fill ���� (@miquelstrubell) October 20, 2019

Este lunes, Carlos Herrera ha reaccionado a este vídeo tirando de guasa. "Torra anda por ahí aireando que Sánchez no le coge el teléfono. Normal que no le coja el teléfono. El proceso que ha protagonizado es un momento culmen. Se ha grabado un vídeo de vergüenza ajena cuand constata que Sánchez no quiere hablar con él", ha dicho. El comunicador, después, lo ha comparado con otro vídeo. "Seguramente esto es un falso directo, una representación. Como la de Lopera. ¿Se acuerdan ustedes del vídeo de Lopera cuando salvó al Betis? Eso es una obra de arte. El vídeo de Torra es exactamente igual", ha concluido.