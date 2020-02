La consellera catalana de Salud politiza una reunión sobre el coronavirus: no se hace la foto por el procés

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, se ha negado este martes a hacerse la foto en la reunión sobre el coronavirus entre los responsables autonómicos y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque su comunidad sigue defendiendo "el diálogo bilateral para resolver el conflicto político".

Vergés ha hecho estas declaraciones al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) monográfico, a la que ha asistido por primera vez en mucho tiempo, porque "es una reunión de coordinación del ámbito de la salud publica".

Una reunión que ha permitido a la consellera "constatar y estar muy tranquila de que la información" proporcionada por el ministro "es la misma con la que trabajan" sus "equipos en Cataluña", por lo que ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad y calma".

Sin embargo, ha rechazado posar con el resto de consejeros porque el Gobierno anterior de la Generalitat sigue "en prisión y en el exilio".

"Estoy presente porque es una reunión de coordinación del ámbito de la salud publica, pero nuestra relación con el Estado es de diálogo bilateral para resolver el conflicto político", ha zanjado.

Al ser preguntado posteriormente en rueda de prensa sobre este asunto, Illa ha querido poner "muy, muy en valor" que todos los consejeros hayan podido cuadrar sus agendas para poder acudir a esta reunión, que ha sido convocada de urgencia. "No me importa la foto: me importa el trascurso de la reunión y la implicación de todos los consejeros", ha resaltado.