En España, varias comunidades autónomas dan un paso atrás en su plan de desescalada. Adelantan el horario de cierre de bares y restuarantes, prohíben de nuevo el consumo en barra que habían recuperado hace menos de una semana y reducen el aforo en el interior. En la localidad de Conil de la Frontera, en Cádiz, sobrevuela el cierre perimetral. Rozan una incidencia de 1000 casos por cada 100.000 habitantes. Es municipio de algo más de 20.000 habitantes que en este momento multiplica su población casi por cuatro.

La tasa de incidencia se ha situado en los 1.045 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral que en anteriores etapas de la pandemia marcaba que las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía decretasen el cierre perimetral de una localidad y de su actividad no esencial.



Pendientes de las decisiones que tome mañana la Junta de Andalucía, el alcalde de la localidad, Juan Bermúdez, cree que el cierre perimetral de la localidad sería "una catástrofe" porque supondría "la ruina" de "multitud" de empresarios del sector turístico "que lo han pasado muy mal en este tiempo de pandemia" y de los trabajadores de la temporada del verano.



Bermúdez sostiene que el escenario ahora es distinto, con un 50 por ciento de la población vacunada, prácticamente todos los casos asintomáticos o leves y poca presión hospitalaria, y que, por ello, la medida no sería "lógica".



Cree que en lugar de esta medida Conil de la Frontera podría ser un laboratorio de medidas para una situación que puede repetirse en las próximas fechas en otros municipios turísticos del país.



"Antes de tomar una medida tan drástica y que supondría la ruina del municipio de Conil, proponemos medidas como que se haga una vacunación masiva de todos los trabajadores del sector turístico, que se pueda obligar de nuevo al uso de mascarilla y que se refuerce la presencia de la Policía autonómica para controlar aforos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han aumentado ya su presencia y se va a seguir aumentado", explica.



Según los cálculos del municipio, en Conil en estos días hay unas 40.000 personas en diario, por lo que se duplica la población habitual. Los fines de semana se llega a triplicar.



Juan Bermúdez se queja de que la Junta de Andalucía no le trasmite información sobre dónde se están produciendo los brotes o contagios. "Me entero por la prensa. Si tuviera información podría dirigir mejor los esfuerzos del municipio".



El alcalde ha apelado a vecinos y turistas a "extremar todas las medidas" y cumplir los confinamientos cuando se haya tenido un contacto estrecho un positivo.



"Tenemos que frenarlo entre todos y todas", ha sostenido el alcalde, que ha pedido en sus redes sociales a los locales y negocios que no atiendan a turistas como los que protagonizan un vídeo que se ha difundido en el que un numeroso grupo de jóvenes está en la calle sin mantener distancias de seguridad, cantando y alardeando de haber llegado al pueblo a emborracharse.



"No podemos llegar a conclusiones por treinta o cuarenta impresentables que vienen a hacer el payaso. No podemos criminalizar a toda la juventud, ni a todo el ocio nocturno que está cumpliendo con las medias. Y es imposible poner un policía en cada esquina", ha incidido.