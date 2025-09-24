El Congreso reprueba y pide el cese de Ana Redondo por la gestión de las pulseras
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha exigido su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.
"Sánchez es el presidente de las primeras veces y nunca antes un familiar se había sentado en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias"
Carlos Herrera
