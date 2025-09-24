COPE
El Congreso reprueba y pide el cese de Ana Redondo por la gestión de las pulseras

Ana Redondo, ministra de Igualdad

Alamy Stock Photo

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha exigido su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.   

