Comité de Huelga del transporte destaca que han logrado que Atradis y CETM se "sienten a negociar"

La representante del Comité de Huelga del sector del transporte y logística de La Rioja, Nuria Vicente, de CCOO, ha destacado que han logrado que Atradis y FER, así como CETM, "se sienten a negociar".

Un hecho, que ha puesto en valor se ha producido tras la concentración que se ha desarrollado en la plaza del Mercado, a las 12,00 horas, y que posteriormente se ha dirigido a la sede de la FER -en el pasaje de Los 'Leones', en Portales- donde el Comité ha sido recibido por el secretario de la Sección de Industria de la patronal riojana, Miguel Ángel Librada.

Mientras se desarrollaba la reunión, los concentrados a las puertas del sindicato han seguido pidiendo mejoras y reclamando un convenio justo, siendo custodiada el portal por agentes de la Policía Nacional.A la concentración han acudido los secretarios generales de los sindicatos convocantes, por UGT, Jesús Izquierdo; por CCOO, Jorge Ruano; por CSIF, Jesús Hernández; y por USO, Luis María Miguel. También ha apoyado la protesta la portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno.

Vicente, a la finalización del encuentro ha explicado a los medios de comunicación que "hemos llevado una propuesta en la que intentamos asegurar los salarios, la situación del convenio, respetar los derechos que las personas trabajadoras tenían en ese convenio -de 2021- anulado y de ahí sentarnos a negociar".

Sobre el seguimiento hoy de la huelga, ha afirmado que "no tenemos datos oficiales, ya que no nos están dando las empresas los datos". "Sí que sabemos que en las empresas donde ha habido un seguimiento de la huelga, sí que se están dando pasos a intentar llegar a acuerdos de empresa, que es lo que no queremos, sino que queremos un acuerdo general para todo el sector".

Posteriormente, otro miembro del Comité de Huelga, Manuel Alonso, de UGT, ha avanzado que han logrado también que CETM -a cuya sede también se han trasladado- quiera negociar, con lo que "hemos cumplido el objetivo de que todas las partes nos sentemos a negociar para llevar esto a buen puerto".

Para concluir, ha avanzado que mediación de la Inspección de Trabajo les ha convocado a una reunión a las 16,30 horas, para a partir de ahí ver si continuan con la huelga, prevista para toda la semana.