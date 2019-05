Collboni agradece a Valls que ofrezca sus votos a Colau y al PSC: "Ha mostrado generosidad"

El alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni , ha agradecido este miércoles que el líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ofrezca sus votos sin condiciones a la todavía alcaldesa y segunda en los comicios, Ada Colau, y al socialista para evitar que el ganador de las elecciones, Ernest Maragall (ERC) sea alcalde: "Ha mostrado generosidad".

"Cada día más gente en la ciudad cree que la mejor opción es Colau-Collboni, o Collboni-Colau. Y cada vez hay más miembros del espacio de los comunes que lo expresan de esta manera", ha asegurado el socialista en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press, en la que ha recordado a Colau que Valls no ha pedido nada a cambio por sus votos.

El socialista ha insistido en que no existe la posibilidad de no aceptar los votos favorables de una candidatura para que se sea alcalde: "Valls no ha planteado negociación ni contrapartidas. No ha pedido nada a cambio. Colau no tendrá que negociar nada con la derecha", ha dicho Collboni.