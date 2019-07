Ciudadanos rechazará las coaliciones "a la navarra" con el PP

Los partidos son pesimistas sobre las posibilidades de que triunfe la semana que viene la investidura de Pedro Sánchez. Algunos confían en que a la segunda, en septiembre, vaya la vencida, pero los hay quienes no descartan unas nuevas elecciones. Y nadie quiere que una posible llamada a las urnas les pille desprevenidos.

En el PP, siguen reclamando la unidad del voto de centro-derecha como única forma de plantar cara a los socialistas, y barajan volver a plantear a Ciudadanos presentarse unidos al Senado. Pablo Casado hizo esta misma oferta para las elecciones del pasado mes de abril, pero Ciudadanos cerró de inmediato la puerta a esa posibilidad. Y eso, dicen en la calle Génova, tuvo consecuencias negativas para ambos, especialmente, dicen, para la formación naranja.

Otra posibilidad que todavía no está encima de la mesa, pero que puede estarlo, es extender el pacto “a la navarra”, a otras circunscripciones donde los votos de Ciudadanos no sirvieron para que consiguieran escaños, y que restó posibilidades al PP de obtener también más diputados. Se seguiría así la fórmula de Navarra Suma, que tan buenos resultados les ha dado en la comunidad foral, al aglutinar el voto del centro derecha en unas mismas siglas (en este caso, PP, Cs y Unión del Pueblo Navarro).

En Ciudadanos se cierran en banda a estas posibilidades y las califican de ciencia-ficción, entre otras cosas, porque, si Rivera aspira a liderar en un futuro la oposición, no le sirve de nada diluir a su partido en una fórmula en la que, en la mayoría de la casos, sería el PP el que obtendría un mayor protagonismo.

En la formación naranja, rechazan también la fórmula a la navarra y aseguran que “los acuerdos parciales, son complicados”. En esa comunidad se logró, aseguran, porque se daban circunstancias muy especiales. El nacionalismo vasco pretende anexionarse este territorio y era necesario aglutinar fuerzas para plantarle cara. No dividir el voto. Y, además, el partido mayoritario allí, no es el PP, sino UPN. De hecho, el líder de esta formación, Javier Esparza no ha conseguido en ningún momento que haya una foto a tres entre él, Rivera y Casado, por la negativa del líder de Cs.

Así pues, las alianzas, como las elecciones, tendrán que esperar.