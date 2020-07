PP y Ciudadanos llaman al voto útil en el cierre de campaña para reforzar su coalición de cara al domingo

PP, Ciudadanos y Vox se juegan cosas muy diferentes en estas elecciones. Los populares confían en revalidar su mayoría absoluta en Galicia, pueden aumentar incluso el número de escaños respecto a los anteriores comicios, pero en las últimas horas existe el temor a que sus votantes den por hecha la victoria, y no acudan a las urnas, bien por miedo al coronavirus; o porque, como la previsión del tiempo va a ser buena, la gente prefiera irse a la playa. Las encuestas no otorgan escaño alguno a Ciudadanos y a Vox en estas elecciones, pero los naranjas no dan todo por perdido, y confían en obtener un diputado por Pontevedra.

En el País Vasco las cosas pintan muy diferentes para la coalición entre PP y Cs. La campaña no ha servido para que despeguen en unos sondeos que actualmente les dan entre 4 y 7 escaños en el parlamento de Vitoria, lejos de los 9 que tienen en la actualidad. En las últimas horas ambos socios han hecho llamamientos al voto útil para intentar entre otras cosas, que Vox no les arrebate un escaño por Álava. Y, para evitar que las críticas recaigan sobre su candidato, en Génova recuerdan que, con Alfonso Alonso, las encuestas les daban solo cinco asientos en el parlamento de Vitoria.

Pero lo cierto es que una gran derrota de Iturgaiz haría recaer la responsabilidad en Pablo Casado, que decidió cambiar de candidato a última hora, recuperando a un histórico del partido en el País Vasco que no despierta animadversiones, pero que tampoco contaba ya en los planes del líder del partido, que no le colocó en puestos de salida para las elecciones europeas.

El experimento vasco servirá para que las direcciones de PP y de Ciudadanos valoren también si repetir fórmula en las elecciones catalanas. Los naranjas se hicieron con la victoria en los últimos comicios, aunque no pudieron gobernar; pero en las generales del pasado mes de noviembre, los populares les superaron en número de votos.