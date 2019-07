Ciudadanos lanza en Cataluña la campaña Lo volveremos a frenar ante el posible nuevo golpe del independent

Bajo el lema 'Ho tornarem a frenar', lo volveremos a frenar en castellano, Ciudadanos ha lanzado este martes una nueva campaña con la que hacer frente al "nuevo golpe" que la formación naranja considera que va a hacer el independentismo. Suposiciones que surgen tras las declaraciones de varios dirigentes soberanistas, entre las que se encuentran las del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que anunció en varias ocasiones que volverán a hacer lo mismo que en otoño de 2017.

"Si ellos lo vuelven a hacer, nosotros lo volveremos a frenar", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, en declaraciones a los medios en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde han instalado un cartel con el lema en una valla publicitaria.

La campaña tiene una línea gráfica parecida a la que utiliza Òmnium en su campaña 'Lo volveremos a hacer', que recoge el alegato final del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, en el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, cuando defendió que volverían a hacer lo que el soberanismo hizo en 2017 sea cual sea la sentencia del juicio.

Así, con esta campaña Ciudadanos distribuirá 120 carteles como este por toda Cataluña para advertir de que, si el independentismo vuelve a repetir los hechos de 2017, el partido naranja "estará ahí para frenarlo", como considera que hizo en el pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión'.

"Somos muchos los catalanes que estamos preocupados e indignados ante las amenazas de Torra de 'Ho tornarem a fer'. Vemos que estamos ante la crónica anunciada de un nuevo golpe", y ha preguntado qué piensan volver a hacer exactamente.

Ante esto, Roldán ha asegurado que Cs no va a hacer como el PP y el PSC, "que durante más de 30 años han estado haciendo la vista gorda en Cataluña" y pactando con partidos nacionalistas.

"Vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo. Vamos a hacer lo que el Gobierno de España debería hacer y no hace. No seremos cómplices de los abusos del separatismo como sí lo es Sánchez", y ha acusado al presidente del Gobierno de abandonar a los catalanes no independentistas y pactar con JxCat y ERC en algunos municipios.