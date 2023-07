La ciudad de Cádiz dedica una calle a María la Hierbabuena

La ciudad de Cádiz le ha rendido este sábado un sentido homenaje a María del Carmen Llovet Muñoz, conocida como María la Hierbabuena con un acto celebrado en la trasera del Gran Teatro Falla y donde se ha descubierto la placa con el nombre de la calle dedicada a esta gran aficionada al Carnaval.

En el acto organizado por el Ayuntamiento de Cádiz han estado el alcalde Bruno García, acompañado de varios miembros de su equipo de Gobierno; el concejal socialista José Macías y los de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz y Lola Cazalilla.

Estos han acompañado a familiares de María la Hierbabuena, con cuatro de sus hijos al frente, Pepi, Fali, Carmen y Chari y muchos de los nietos; y también ha habido representación de distintos colectivos del Carnaval y vecinales, al igual que muchos ciudadanos que han querido asistir a este acto de homenaje. El mismo ha estado presentado por Germán García, según ha detallado el Consistorio gaditano en un comunicado.

Pepi Franco Llovet, hija de María la Hierbabuena, ha sido la que ha ejercido de portavoz de la familia y ha expresado su satisfacción por el lugar en el que se le pone la calle "donde ella amaba tanto este teatro. A todos nosotros nos inculcó el Carnaval y nos lo metió en vena".

En este sentido ha recordado que "cuando no había dinero, veníamos con ella todos los hermanos a sentarnos en los escalones para ver entrar y salir las agrupaciones". Por ello, "no sólo es la placa sino el sitio porque yo me veo ahí reflejada con mis hermanos", ha asegurado.

Además, ha recordado que su madre "animaba a todo el mundo y le daba el sitio a todos. Ella se fue con la satisfacción de que esto ha continuado en la familia".

El alcalde de la capital gaditana ha destacado este sábado en el acto que "este es un homenaje de la ciudad de Cádiz, de todos. De la corporación anterior por supuesto, pero me atrevería a decir de todas las corporaciones municipales de la democracia".

En este sentido, ha resaltado que "el Carnaval es una de las cosas que une en la ciudad y a la gente que buena que lo ha hecho posible". El regidor ha añadido que "éste es un homenaje a los aficionados y desde hoy María será aficionada inmortal y siempre estará con nosotros, eterna. También es un homenaje del Carnaval y creo que este es el mejor sitio del mundo para hacerle el homenaje rodeada de su familia y de su gente".

Finalmente, ha subrayado que "María será inmortal, su grito siempre quedará, pero lo que quedará para los que tuvimos la oportunidad de conocerla es su manera de ser, que era buena persona, siempre muy cercana y muy alegre. María, allí donde estés, estamos contigo".

Una vez descubierta la placa, la chirigota del Sheriff ha interpretado varias coplas, iniciando su intervención con un pasodoble dedicado a María la Hierbabuena cantado en el año 2016 con el tipo de la chirigota 'Los de la marea', cuando todavía estaba en vida, poco tiempo antes de fallecer.