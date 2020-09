Cisma en el independentismo: ¿a quién beneficia el adelanto electoral?

La confirmación de la inhabilitación de Quim Torra a decisión del Tribunal Supremo este lunes era una noticia tan esperada como deseada por gran parte de la sociedad catalana. También por parte del soberanismo. Su “punto y final” ha supuesto poner fin a una política que ha estado marcada por el anhelo al 1-0 y todas sus derivadas desde el momento en el que un desconocido Torra tomó posesión.

Hace meses que el soberanismo catalán está dando señas de debilidad dentro y fuera de sus territorios. A la falta de apoyos dentro del Parlament- donde el bloque independentista tiene un porcentaje de voto del 47.5%, aunque siguen disfrutando de su mayoría absoluta-, este julio se hizo pública una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO, que vendría a ser el CIS en Cataluña), que sitúa el rechazo a la independencia de Cataluña en un 50,5%, el dato más alto registrado desde 2014, en plena ebullición del conflicto.

Esta división también se ha trasladado al primer nivel del Gobierno, donde ERC y JxCAT llevan meses dando evidencias de que su pacto, el que pretendía ser el camino directo a la independencia, está roto. Las estrategias de unos y otros empiezan a cobrar vida en un momento en el que las certezas son más necesarias que nunca.

Una lucha de hace meses

Esta lucha por presidir la Generalitat, sin embargo, no se ha iniciado esta semana. Esta es una guerra abierta hace meses, cuando a comienzos de año el entonces president Quim Torra anunció que daba por finalizada la legislatura y una vez se aprobasen unos Presupuestos en la comunidad, convocaría elecciones. No en vano, llegó un actor inesperado -covid-19- y paralizó este proceso en este territorio.

Su gestión y derivadas han evidenciado los problemas actuales que tiene Cataluña. También las divisiones y escisiones dentro de las formaciones soberanistas, donde ERC ha buscado ser el socio de Sánchez y Torra ha llamado a la desobediencia.

Los últimos sondeos sitúan a ERC por encima de JxCAT en la lucha electoral, en un momento en el que los de Puigdemont y Torra están divididos y no tienen un candidato claro. Y es que la situación de la antigua Convergencia precisamente parece complicada. Después de que Carles Puigdemont rompiera el carnet del PDECat por la batalla judicial que mantiene por la propiedad de la marca electoral de JxCAT, en las últimas horas parece haber intentos de acercamiento por las dos partes y esta semana se han emplazado a buscar una solución tras la inhabilitación de Torra, pero siguen sin un candidato claro de vista a los comicios.

Por eso, aunque durante las primeras horas de este lunes muchos han especulado con la idea de ir a unos comicios en el mes de diciembre, esta idea parece haberse descartado.

El futuro de los partidos

Este escenario, apuntan los politólogos y editores de ‘Politikon’, Lluís Orriols y Pablo Simón era más propicio para ERC que para la antigua Convergencia, ya que a la formación de Puigdemont y Torra, según explica Simón, “le interesa retrasar los comicios porque así se recomponen en filas y tratan de cerrar listas unitarias con PDECat”.

El profesor de la Universidad Carlos III, apunta además, que un retraso en las elecciones “les puede ser útil a Puigdemont porque ERC se tendrá que comprometer con los Presupuestos y el Gobierno no va a tener nada que darle a cambio de la tramitación presupuestaria”, ya que “los indultos llevan tiempo y no están, el cambio del Código Penal no se va a materializar todavía y no le va a dar mucho tiempo a ERC forzar la mesa de negociación, porque ahora en el corto plazo hay un montón de frentes abiertos: ley de techo de gasto, Presupuestos, conflicto interinstitucional, moción de censura…”.

Lluís Orriols, por su parte advierte, que, aunque las encuestas ahora le son beneficiosas para los republicanos, “lo que va a tirar es que sea Puigdemont el candidato, aunque no tome posesión. Un candidato a la sombra, un candidato que toda la campaña electoral esté en torno a su figura. Esta es una estrategia que ha funcionado muy bien a JxCAT”, apunta Orriols, y que a su vez, explica, puede dañar a la formación de Junqueras.

Presupuestos aprobados

Antes esta lucha de estrategias en plena segunda oleada por la covid-19, lo ideal sería acudir a unos comicios adelantados. Esto es lo que se hizo en País Vasco y Galicia el pasado mes de julio, donde Feijóo e Iñigo Urkullu se consolidaron en el puesto.

Pero, en palabras de Lluís Orriols, estos tres escenarios no se pueden comparar, ya que en Cataluña se han aprobado unos Presupuestos en medio de la pandemia. Un hecho que cambia toda la realidad política. Por eso, él apuesta a que a nivel institucional y teniendo en cuenta el nivel de excepcionalidad que se vive “se invistiera un nuevo president a la espera de que se convoquen elecciones cuando mejoren la situación”, aunque admite que “viendo cómo está la aritmética parlamentaria esto es complicado”.

La legitimidad, en el punto de mira

Las últimas informaciones precisamente han apuntado a que el soberanismo catalán no va a presentar candidato alternativo, y según marca la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern, el republicano Pere Aragonés ya ejerce como president interino durante estos meses, con unas competencias, eso sí, muy mermadas. El Ejecutivo que deja Torra pasa a estar en funciones y en ningún caso podrán aprobar los Presupuestos para el año que viene, una condicionalidad que fuerza la idea de que se deben convocar elecciones lo antes posible.

Este juego de tiempos, a juicio de Orriols, son una nueva irregularidad dentro del sistema democrático, ya que “el president de la Generalitat debe ser elegido por el Parlament, y este elige a su equipo y hace un órgano colegiado que se conoce como el Ejecutivo. Pero es el presidente quien goza de la confianza de la cámara y da respuesta ante la cámara”, algo que Aragonés no tiene acaso que no se someta a un proceso de investidura.

Por todo esto, ambos politólogos coinciden en que debemos estar muy atentos a lo que ocurra en Cataluña de aquí a los próximos comicios, previsiblemente a finales de enero, ya que los pasos que unos y otros vayan a dar no son baladí y van a tener consecuencias claras en lo que suceda en Madrid.