El CIS dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar y Podemos y Vox

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril sitúa al PSOE como fuerza más votada, 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, como Sumar y Podemos, que también perderían apoyos.

La encuesta concede al PSOE el 36,4 % del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6 % de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7 % para Vox, el 5,8 % para Sumar y el 2,2 % de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El despegue de los socialistas se debe a una subida en sus apoyos de 4,6 puntos respecto al anterior muestreo de marzo, en tanto que el PP solo ganaría tres décimas, Vox se dejaría 1,9 puntos en solo un mes, Sumar caería 1,3 puntos y Podemos, siete décimas.