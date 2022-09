Miles de catalanes salen a las calles para defender el uso del castellano: "no hay libertad de elección"

Acaba de dar comienzo la manifestación en Barcelona que busca reivindicar el uso del castellano en las aulas catalanas y que, sobre todo, se cumpla esa sentencia que obliga a aplicar el 25% de las materias en español. Por eso, quieren defender la lengua y que todos puedan tener libertad de elección sin que por ello haya represalias. Una manifestación convocada por la plataforma Escuela Para Todos, y cuyo lema para esta convocatoria ha sido "España, Lengua Vehicular".

Una manifestación que llega después de la reivindicación de Javier Pulido, el padre de una niña de seis años que recibió insultos y un acoso brutal en redes sociales por elegir el castellano como lengua principal. Todo ello ocurrió en Canet de Mar y, como explicaba en COPE Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, fue un caso que sirvió para salir a las calles y "no quedarse callado".

Unas calles que ahora están aborratadas de muchos catalanes y de otras tantas personas que viven en Barcelona, que buscan que no se denoste el español y que se apueste por el en las aulas. En COPE hemos podido hablar con unos cuantos manifestantes que llevaban un rato en las calles defendiendo el castellano, y nos contaban que salían a manifestarse, precisamente, porque creen que el hecho de elegir el español como opción, te lleva a ser señalado constantemente.

"Hablar español supone que alguien pueda sentirse perseguido porque no hay libertad de elección de lengua" comentaba uno de ellos. "Es un atentado claro al estado de derecho, en un país democrático, en el siglo XXI, en Europa" afirmaba otra de ellas.

Y es que muchos de ellos creen que, en todo esto, el Gobierno nacional tiene mucho que ver. Tal y como nos comentaba Ana Losada en Fin de Semana, aquí en COPE, "la acitud del Gobierno de España no es solo de desamparo, es autenticamente de traición, y no tengo otra palabra para definirla mejor", ya que cree que no hacen nada por "cumplir la sentencia del 25%".

Algo que refrendan muchos partidos políticos que no han querido faltar a esta cita en Barcelona.

El apoyo de muchos partidos politicos

Son muchos los representantes de las formaciones políticas las que han querido acercarse hasta Barcelona para mostrar su apoyo al uso del castellano en las aulas. Ha estado defendiendo la lengua Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, que ha criticado que el Govern está bajo "esté amparado por el Gobierno de Pedro Sánchez y pueda incumplir impunemente las sentencias". También como representación del Partido Popular ha asistido Cuca Gamarra, que ha afirmado que el Gobierno da la "complicidad al Govern" para el "pisoteo de derechos lingüísticos".

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, también ha querido acudir, afirmando que esta manifestación "tiene mucho mérito sin el apoyo de la Generalitat, el Gobierno de España y TV3. No ha faltado tampoco el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha calificado al Govern como "mafia golpista" que tiene la "complicidad" del Gobierno de España.