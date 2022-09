'Escuela de todos' sale a las calles de Barcelona para defender el castellano como lengua vehicular

'Español, Lengua Vehicular', es el lema bajo el cual la plataforma 'Escuela para Todos' ha convocado una manifestación en Barcelona este domingo para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña, al considerar que la no aplicación de la sentencia del TSJC que obliga a dar el 25% de las clases en español supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos.

La manifestación comenzará a las 12:30 en el Arco del Triunfo y cuenta con el apoyo de los partidos constitucionalistas. La marcha estará encabezada por padres y profesores que se oponen al Decreto Ley de la Generalitat de Cataluña y que piden que en los centros educativos los niños aprendan catalán y español. A la cita también asistirán Santiago Abascal e Inés Arrimadas, mientras que Cuca Gamarra será la representante del PP.

Javier, padre de la niña de Canet: "Nos sentimos acosados, amenazados y con miedo a llegar a casa" En 'Herrera en COPE' entrevistamos a Javier Pulido, padre del niño de la escuela de Canet, acosado por reclamar el 25% de las clases en castellano 16 sep 2022 - 08:43

En la marcha se va a exigir el 25% del castellano en las aulas de los colegios de Cataluña, al tiempo que se va a denunciar la hispanofobia que consideran que fomentan desde el propio Gobierno catalán, con su decisión ignorar las sentencias de la justicia, y no permitir que el español sea una lengua vehicular.

Javier, padre de la niña de Canet de Mar, en 'Herrera en COPE'

Entre los asistentes no faltará Javier Pulido, padre de la familia acosada por pedir el 25 % de castellano en la escuela de Canet de Mar, que este viernes pasaba por 'Herrera en COPE' para explicar el sufrimiento vivido por su familia y las consecuencias que ha tenido el caso. "Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono... al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho y lo cuelgan en el Twitter", explicaba Pulido.

En cuanto a los responsables del acoso sufrido por su familia, Javier apunta que "en realidad fue una avalancha enorme, orquestada desde los resortes de poder del Gobierno catalán y nos sentimos acosados, amenazados y con miedo a llegar a casa". Además, llama a no "agachar la cabeza" y reclamar ese derecho sin ofensas y sin gritos, siendo siempre "respetuosos".

La enseñanza en castellano en Cataluña en el Congreso

De forma paralela, el PP y Vox han anunciado que van a llevar al Pleno del Congreso de la próxima semana sus exigencias para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña. En concreto, el PP quiere que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se pronuncie sobre esta movilización y sobre el incumplimiento de la sentencia que dictó el Supremo hace casi un año y que establece que los escolares catalanes tienen derecho a recibir un 25% de las clases en castellano.

"¿Qué amparo da el Gobierno a los alumnos en Cataluña?", reza la pregunta que ha registrado la 'popular' Sandra Moneo para que la ministra le responda en la sesión de control del miércoles. Además, el martes todos los grupos tendrán oportunidad de pronunciarse sobre este asunto durante el debate de una proposición no de ley de Vox. En concreto, los de Santiago Abascal defenderán que se aplique el artículo 155 de la Constitución ante la negativa de la Generalitat a cumplir la citada sentencia del Supremo.

El Pleno del Congreso ya rechazó el pasado mes de diciembre este texto de Vox, cuando lo presentó en forma de moción, pero el tercer grupo de la Cámara ha decidido volver a someterlo a votación tras la manifestación convocada para este domingo.