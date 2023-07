Cerca de 40 artistas forman la programación "heterogénea" del Festival de Otoño con protagonismo de la música

Destaca la presencia de artistas como Angélica Liddell, Dimitris Papaioannou, La Phármaco o Juan Mayorga

Un total de 38 compañías y artistas componen la nueva programación de la 41ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, una edición "heterogénea" y con especial protagonismo del cuerpo y la música, que contará con 34 estrenos del 9 al 26 de noviembre en 28 espacios de la región.

Así lo ha trasladado este lunes el director del festival, Alberto Conejero, acompañado del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en el Círculo de Bellas Artes, donde ha señalado que el festival se desplegará por 13 espacios de Madrid capital y 15 del resto de la región, con Teatros del Canal como sede principal.

Conejero ha subrayado que la Comunidad de Madrid necesita un gran festival de creación híbrida, que mira el presente y al futuro de las artes vivas, que sea "hospitalario con todos los lenguajes escénicos y promueva el diálogo".

"El Festival de Otoño acoge la diferencia y al celebra", ha ensalzado, a la vez que ha explicado que su objetivo es crear un festival "lleno de criaturas ambiguas que sea habitantes de los márgenes". Este año tendrá especial relevancia la creación nacional, pese a contar con 15 artistas internacionales.

Por su parte, De Paco ha destacado que este certamen es uno de los más emblemáticos y longevos de la Comunidad, además de "un compromiso con la cultura libre y de vanguardia, con una apuesta especial por la creación multidisciplinar española".

En esta edición destaca la presencia de artistas como Angélica Liddell, que presenta 'Liebestod' inspirada en el torero Juan Belmonte con un poema escénico sobre el amor y la muerte; Dimitris Papaioannou, con 'INK' que incorpora el agua como elemento poético; La Phármaco o Juan Mayorga, que estará presente en el festival con una nueva obra junto al actor inglés Will Keen en la Sala Cuarta Pared.

Su marcado acento nacional estará representado por artistas como Angélica Liddell, María Velasco, Luz Arcas, Mal Pelo, Jesús Rubio Gamo, Nao Albet y Marcel Borràs, María Goiricelaya, Jomi Oligor, Alberto Cortés o Mucha Muchacha, además de una figura tan importante para el teatro como José Sanchis Sinisterra.

PRESENCIA INTERNACIONAL

La programación de este año cuenta también con tres creadores de talla mundial. Por un lado, la belleza plástica de Dimitris Papaioannou; el belga Ivo Van Hove presentará la adaptación teatral de la novela 'Quién mató a mi padre', del francés Édouard Louis; y regresa, 12 años después,la coreógrafa y directora Sasha Waltz con 'In C', que traslada a la danza la revolucionaria partitura homónima de Terry Riley.

En esta 41ª edición, se presentará 'One Song', de la creadora belga Miet Warlop, que el público podrá disfrutar en Condeduque. Y el propio Milo Rau aportará su particular visión del mito en 'Antígona en el Amazonas', un híbrido de teatro y cine.

Daniel Veronese llega desde Argentina con su aproximación al escritor norteamericano David Foster Wallace, en 'Encuentros breves con hombres repulsivos'; y la Comedia Nacional de Montevideo viene desde Uruguay con 'Constante', una obra inspirada en 'El príncipe constante' de Calderón de la Barca, que se podrá ver en el Teatro de la Comedia.

Por su parte, Guillermo Calderón será el protagonista de una pieza inspirada en los 50 años del golpe militar que derrocó al gobierno chileno en 1973.

Destacan, asimismo, propuestas dramatúrgicas como 'El lector por horas', obra de José Sanchis Sinisterra, con Pere Ponce y Pep Cruz como protagonistas y otros nombres como Nao Albet y Marcel Borrás, Albert Boronat, Sergio Baos o la compañía La dramática errante.

MÚSICA Y CUERPO

Un gran número de los espectáculos programados en la 41ª edición el Festival de Otoño están relacionados con la música, el ritmo y la danza. Sucede así en la partitura rítmica que presenta la coreógrafa canadiense Catherine Gaudet en 'Les jolie choses', que podrá verse en el Teatro del Bosque de Móstoles.

El ingrediente musical es igualmente central en la obra que llega desde el parisino Théâtre des Bouffes du Nord, 'Sans tambour', y que recalará en el Teatro María Guerrero-Centro Dramático Nacional.

De esta misma procedencia será 'Aria da Capo', producción del CDN de Orléans/Centre-Val de Loire, con dirección y dramaturgia de Séverine Chavrier.

En el plano nacional, y en los Teatros del Canal, La Phármaco presenta el estreno absoluto de la trilogía 'Bekristien/Cristianos', donde la directora y coreógrafa Luz Arcas ha contado con la música de Le Parody. Por su parte, María Velasco y Miren Iza (Tulsa) se reúnen con la coreógrafa Josefina Gorostiza para elevar una oda a las madres.

En otras dos experiencias híbridas, el bailarín y coreógrafo Jesús Rubio Gamo se suma a la violinista Luz Prado para realizar sus 'Estudios elementales'; y la actriz Eva Rufo se alía con el músico Enrico Barbaro en 'Yo deseo'.

También resalta la doble presencia de la veterana compañía Mal Pelo. En los Teatros del Canal presenta, por un lado, 'The Mountain, the Truth & the Paradise', un solo sobre textos de Erri de Luca. Y, por otro lado, ofrecerá el estreno en Madrid de la última creación del grupo, 'Double Infinite. The Bluebird Call', un dueto en el que los dos fundadores de Mal Pelo volverán a bailar juntos después de mucho tiempo.

PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El Festival incorpora, asimismo, programación para familias con la propuesta de la compañía danesa Asterion Hus, que llega con su particular adaptación de 'Alicia en el país de las maravillas', además de otras dos obras que trabajan el objeto y el títere: 'Normalmente o Viceversa', de la compañía Tercio incluso y 'Donde siempre, siempre', una creación de Lupe Estévez.

Finalmente, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera acogerá el taller 'Seré folklore', del colectivo Mucha Muchacha. Se trata de una iniciativa dinamizadora en la que habitantes de los 42 municipios de la comarca de la Sierra Norte pueden revivir lo que les une desde el punto de vista cultural, y repensar el folklore futuro.