Celáa responde a Page: "Todos somos valores seguros para la concertada"

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ha asegurado en declaraciones a COPE que "todos (en referencia al Gobierno) somos valores seguros para la concertada. La educación es un derecho fundamental y corresponde a los poderes públicos garantizarla. Y los estamos haciendo a través de la programación general de la enseñanza. Con un sistema público al que se suma una red concertada que atiende a dos millones de alumnos".

Celáa ha reaccionado así a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, durante los premios COPE Castilla-La Mancha. García-Page aseguraba que en su comunidad se seguirá protegiendo la educación concertada:

"Me gustaría que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un valor refugio. Donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, que las hay, pero donde finalmente, aquí no discutimos por lo principal", aseguraba García-Page durante los premios de COPE Castilla-La Mancha.