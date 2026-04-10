El caso Ábalos desata una 'semana horribilis' en La Moncloa y agita al PSOE

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados

La Moncloa acumula una semana horribilis por el caso Ábalos, según la crónica de Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE. El arranque del juicio oral contra José Luis Ábalos mantiene en "vilO" a los socialistas, con numerosos dirigentes moviéndose entre la preocupación y la incertidumbre ante el desarrollo de la vista oral.

La versión oficial emitida desde La Moncloa intenta reducir la causa a "actuaciones individuales de personas supuestamente apartadas enseguida, con mucha rapidez y dolor", según describe el círculo de Pedro Sánchez.

Esta cantinela sirve, además, para dar por asumidas las "responsabilidades políticas" al margen del alcance del escándalo.

Sin embargo, este argumentario no aplaca las dudas internas. "Había costado mucho escapar de la corrupción", deploran en el PSOE quienes desconfían de en qué situación llegará el partido al final de la vista oral en el Tribunal Supremo y con cuántos "costurones".

Nos había costado mucho escapar de la corrupción"

La batalla por la agenda

Esta semana ya ha sido descrita como "cuesta arriba" en el Ejecutivo. En La Moncloa asumen como una "obviedad" la necesidad admitida de recuperar el control de la agenda, aunque reconocen que el verdadero debate se centra en cómo hacerlo.