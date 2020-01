La carta de bienvenida de Abascal a la nueva directora del Instituto de la Mujer que ha colocado Montero

La activista Beatriz Gimeno ha sido esta semana elegida 'a dedo' por la ministra de Igualdad Irene Montero para dirigir el Instituto de la Mujer, dependiente de su cartera. Rápidamente, su designación ha levantado una fuerte polvareda debido a las polémicas declaraciones que la feminista ha vertido en estos últimos años. Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha dejado pasar la oportunidad para valorar dicho 'fichaje'.

Tal como recogió COPE.es en un artículo este jueves, Gimeno se atrevió por ejemplo a decir tras la condena a prisión permanente revisable de "El Chicle" que España no necesitaba más presos cárceles. "No queremos prisión permanente revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace", dijo en Twitter. Unas palabras que el padre de Diana Quer, víctima de El Chicle, ha afeado ahora a Gimeno tras su nombramiento: "La nueva directora del Instituto de la Mujer y su "agenda sexual radical”. Afirma que no quiere cárceles. A los violadores y asesinos los reeducará ella, en su casa. En España ya cualquier ignorante puede tener un cargo público. Pagamos los ciudadanos".

Gimeno es muy crítica con la heterosexualidad, que relaciona frecuentemente con el "heteropatriarcado". "Las feministas lesbianas y las feministas heterosexuales deben tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado", "La heterosexualidad obligatoria es una herramienta del patriarcado para poner a las mujeres en una posición subordinada respecto a los hombres" o "La heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres”, son algunas de sus 'perlas' más destacadas.

A través de su cuenta de Twitter, Santiago Abascal le ha dado su particular "bienvenida": "La nueva directora del Instituto de la Mujer quiere a los violadores y asesinos en la calle. Aquí lo escribe ella misma. Si esto es lo más presentable que han encontrado, imaginad cómo eran el resto de candidatos", ha dicho el líder de Vox haciendo referencia a las polémicas palabras de Gimeno sobre 'El Chicle'.

La cuenta de Vox en Twitter también recoge otras de las 'perlas' de Gimeno. Durante una charla, la directora del Instituto de Mujer se quejaba de que los fármacos sólo estaban testados en hombres. "Los fármacos están probados y testadas para hombres. Y son para curar hombres. Nuestro cuerpo no es el mismo. Nadie ha hecho el esfuerzo de averiguar si este fármaco nos va a hacer daño o no. Las pruebas siempre son en hombres", se lamentaba.