"La heterosexualidad es un instrumento del patriarcado" y otras perlas de la 'jefa' del Instituto de la Mujer

La activista Beatriz Gimeno ha sido esta semana elegida por Irene Montero para dirigir el Instituto de la Mujer. Gimeno fue la presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) entre 2003 y 2007 y responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. Algunos partidos como Vox han criticado dicha elección puesto que Gimeno tiene "publicaciones, cuanto menos, pintorescas" y "posiciones absurdas". En las redes sociales tampoco se ha pasado por alto su polémica trayectoria y los usuarios han recordado algunas de sus frases más polémicas.

La ahora directora del Instituto de la Mujer se atrevió por ejemplo a decir tras la condena a prisión permanente revisable de "El Chicle" que España no necesitaba más presos cárceles. "No queremos prisión permanente revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace", dijo en Twitter. Unas palabras que el padre de Diana Quer, víctima de El Chicle, ha afeado ahora a Gimeno tras su nombramiento: "La nueva directora del Instituto de la Mujer y su "agenda sexual radical”. Afirma que no quiere cárceles. A los violadores y asesinos los reeducará ella, en su casa. En España ya cualquier ignorante puede tener un cargo público. Pagamos los ciudadanos".

Emiliano García-Page también fue blanco de las críticas de Beatriz Gimeno, al que acusó de "homófobo" por haber planteado pactos entre PSOE, PP y Ciudadanos para dar estabilidad a España: "Es que no se si se me entendió bien la primera vez. La homofobia de García Page da mucho asco. Que ande proclamando que prefiere un gobierno con el PP antes que un gobierno de izquierdas para la mayoría social algo tendrá que ver", dijo en Twitter.

Gimeno es muy crítica con la heterosexualidad, que relaciona frecuentemente con el "heteropatriarcado". "Las feministas lesbianas y las feministas heterosexuales deben tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado", "La heterosexualidad obligatoria es una herramienta del patriarcado para poner a las mujeres en una posición subordinada respecto a los hombres" o "La heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres”, son algunas de sus 'perlas' más destacadas.

Gimeno también se pregunta en algunas de sus reflexiones "qué ven los hombres cuándo nos miran". "¿Qué ven cuando miran a una mujer anciana, a una niña, a una joven? ¿Cuánto de diferente es lo que ven si miran a una mujer deseable que a una que no se lo parece? Lo que me pregunto es a si su mirada sexualizada sobre los cuerpos femeninos se extiende a todos los cuerpos o sólo a los deseables, si es todo el tiempo, si es siempre y si, en todo caso, hay resquicio para encontrar algo de humanidad en esa mujer que miran", dice.

La activista también asegura que "en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres , no vivir con ellos y no relacionarse con ellos" e invita a las féminas "a tener sexo con penetración inversa". Por último, también se muestra a favor del aborto con frases como "los derechos del feto son una ficción" o "las ecografías son efectos especiales para simular vida".