Carmen Lomana desvela la conversación que tuvo con Pedro Sánchez y deja a todos boquiabiertos

Carmen Lomana ha sorprendido a todos desvelando la conversación que tuvo con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez durante el partido que enfrentó el pasado domingo al Atlético de Madrid y Barcelona en el Wanda Metropolitano de Madrid.

La colaboradora de COPE ha explicado en el Todo es mentira de Risto Mejide lo que le dijo a Sánchez y qué le respondió el presidente. Según afirma Lomana, se aproximó a Sánchez y le dio un curioso consejo: que no hiciera "ninguna tontería con el coletas", en referencia a Pablo Iglesias y el acuerdo que el PSOE tiene con Unidas Podemos.

La reacción de Pedro Sánchez fue la siguiente: "Me miró, me dio un beso, como diciendo 'a ver si te callas' y me dice: '¿pero no era muy amigo tuyo?' Y yo le dije que ese no. Que amigo era el otro (en referencia a Juan Carlos Monedero). Pero que se las trae también...", ha afirmado Carmen Lomana.

Lo cierto es que Lomana e Iglesias no tienen precisamente la mejor de las relaciones, como ya se demostró cuando la televisiva participó en el programa de Telemadrid 'Vuelta al Cole', donde habló del líder de Podemos así.

Adoctrinando con Carmen Lomana en Tele Madrid...



"Cuando vi a Pablo Iglesias le dije que usara desodorante."

"Pablo Casado es el típico niño pijo, mono que va siempre limpito y bien".

"Uy, este. Ya le he dicho por Twitter de todo...Yo recuerdo la primera vez que salió en un debate político yo le dije, 'por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos. O si no, ponte una camisa blanca'. Lo que no puedes es salir a hablar en público con las manos en jarras y unos cercos así en una camisa azul"