Pablo Iglesias se burla de los mensajes cruzados entre los líderes del PP y Vox

El desencuentro entre Pablo Casado y Santiago Abascal, PP y Vox, en las redes sociales ha llegado a tal punto que hasta el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho un tuit con el icono de unas palomitas de maíz acompañando dos de los mensajes en los que representantes de ambos partidos se critican entre sí.

EL DESENCUENTRO EN REDES SOCIALES

El PP y Vox han abierto este martes una brecha en sus relaciones al lanzarse mutuos reproches por la configuración de la Mesa del Congreso, en la que ambos consideran que ha sido el otro el que ha facilitado un mayor protagonismo de la izquierda.

La relación entre estos dos partidos, condenados a entenderse ya que tienen acuerdos en varias comunidades autónomas, queda dañada por este desencuentro.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha advertido en su cuenta de Twitter que "toma nota" del comportamiento del PP, lo que no augura unas fáciles negociaciones para los presupuestos autonómicos que tendrán que pactar ambas formaciones en la Comunidad de Madrid o Murcia.

¿Me puedes dar una sola razón por la que 52 diputados tengan que apoyar a 10, y no al revés ?

Yo no la he encontrado.

Pedirnos colaboración para excluirnos roza el insulto personal.

No todo vale, Pablo. https://t.co/vCVGELEwAZ