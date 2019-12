El tenso desencuentro entre Santiago Abascal y Pablo Casado tras el conflicto de la mesa del Congreso

Santiago Abascal ha mandado un recado al líder del PP, Pablo Casado, después de que este le afeara el comportamiento de Vox en las votaciones de la Mesa del Congreso. Tras la votación, que propició una amplia mayoría de izquierdas en la Mesa por la falta de acuerdo entre las derechas, Pablo Casado lanzaba este reproche a Abascal a través de su cuenta de Twitter.

"Por culpa de Vox", decía Casado, "ha sido elegido Gerardo Pisarello, el que arrancó la bandera de España a los concejales del PP en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en vez de José María Espejo, el que se enfrentaba a los golpistas en la Mesa del Parlament".

Un mensaje que no ha gustado nada a Santiago Abascal, líder de Vox, que respondía así al líder del Partido Popular.

¿Me puedes dar una sola razón por la que 52 diputados tengan que apoyar a 10, y no al revés ?

Yo no la he encontrado.

Pedirnos colaboración para excluirnos roza el insulto personal.

"¿Me puedes dar una sola razón por la que 52 diputados tengan que apoyar a 10, y no al revés? Yo no la he encontrado. Pedirnos colaboración para excluirnos roza el insulto personal. No todo vale, Pablo".

Lo cierto es, que más allá de reproches y acusaciones, la falta de acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos ha propiciado que haya una amplía mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso, donde hay 3 miembros del PSOE, 3 de Podemos, 2 del PP y uno de Vox. Seis miembros de izquierdas y tres de derechas a pesar de que, con un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos, podría haber habido al menos cuatro diputados de derechas en la Mesa.