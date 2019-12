La certera reflexión de Ana Rosa sobre Greta Thunberg que le posiciona del lado de Frank Cuesta

La presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha salido al paso para analizar el fenómeno Greta Thunberg y que le posiciona, inintencionadamente, contra los insultos que ha recibido el veterinario y estrella de la televisión, Frank Cuesta, después de que parodiara a la activista climática. El presentador de 'Wild Frank' ha sido objeto en los últimos días de todo tipo de críticas por un vídeo en el que calificaba a la niña sueca de “bicho raro” y ridiculizaba sus gestos y enfados.

“El animal que os quiero enseñar, el bicho raro, es este: el Gretus Amargatus”, explicaba Cuesta en el vídeo que publicaba el pasado sábado en su canal de Youtube. “Es un animal que os podéis encontrar en cualquier encuentro sobre el cambio climático, en cualquier medio internacional, en cualquier sitio donde se mueva mucha pasta”, criticaba Cuesta sobre la exposición que se hace de Thunberg en los eventos contra el cambio climático. “Tiene un canto muy peculiar”, mientras él mismo se vestía parodiando a la joven sueca y gritaba “how dare you!” (“¡Cómo te atreves!”).

“No lo vas a ver recogiendo mierda, ni limpiando, ni investigando para el cambio climático. No. Va estar siempre en botes que no usan gasolina y un helicóptero para que no le pase nada”, terminaba por criticar Cuesta.

Un vídeo que ha hecho estallar la polémica y los insultos en redes sociales, donde criticaban a cuesta por “reírse de una niña con Asperger”.

Cojonuda la idea de llamar a un vídeo los "bichos que he tocado" cuando hablas de una menor de edad.



Por lo demás, una crítica muy constructiva por parte de un hombre de mediana edad sobre una cría de 16 años. Patético. — Jon Serrano (@Izotzuhure) December 1, 2019

Hola @Frank_Cuesta. Quiero darte la enhorabuena por el vídeo en el que te mofas de una niña con Asperger (@GretaThunberg). Has tocado techo en la capacidad de dar asco. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 1, 2019

Os lo resumo: un adulto burlándose de una menor. — Twitiritera �� (@thetwitiriter) December 1, 2019

Es una niña con Asperger un poco de respeto. Sabía que eras lo peor pero lo tuyo está claro que ya es de puro asco. — Pabloork�� (@pabloork) December 2, 2019

“¿Que me estoy riendo de ella? No, me estoy riendo de una situación, que algunos no quieren ver”, explicaba Cuesta en otro vídeo en su canal de Youtube. “Otros se han dedicado a insultarme, pero es lo de siempre. Lo que he intentado explicar de manera graciosa es una situación que no se si será progre defenderlo, pero yo no lo voy a hacer”.

Por su parte, la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha lanzado una certera reflexión sobre Greta Thunberg que la posiciona en un lugar similar al veterinario: “Estoy muy a favor de la cumbre por el clima, pero, ahora bien, la utilización de esta niña no me parece bien”.