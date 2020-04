Carmen Calvo supera el coronavirus y se reincorpora de manera presencial al trabajo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se reincorporará de manera presencial al trabajo al haber superado el coronavirus, según ha afirmado ella misma en su cuenta de twitter.

"He superado al COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial", ha afirmado la vicepresidenta, quien tambíen ha querido dar las gracias a todas las personas que la han acompañado de una u otra manera y también ha enviado un mensaje de aliento a quienes aún lo están sufriendo".

"Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque EsteVirusLoParamosUnidos", ha afirmado. La vicepresidenta primera del Gobierno fue ingresada en la Clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria el pasado 22 de marzo, donde le realizaron las pruebas del virus COVID-19.

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos