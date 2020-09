Carmen Calvo asegura que “es secundario con quién salgan los Presupuestos, el objetivo es sacarlos”

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, contesta este domingo a las principales noticias que rodean la actualidad política en torno al Gobierno en un entrevista en el diario 'El País'. Entre otras cuestiones, Carmen Calvo responde a varias polémicas que afectan directamente al Ejecutivo, ya que enfrenta a la postura que defienden los ministros socialistas de la de los miembros de Podemos.

Algo que ocurre en el tema de los Presupuestos Generales del Estado, para su aprobación Podemos, o lo que es lo mismo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, prefiere a ERC, mientras que los ministros socialistas no desprecian el apoyo de Ciudadanos.

"Nosotros no tenemos más que una preferencia: que haya Presupuestos. Es la principal obligación del Gobierno. España necesita unas Cuentas que se adapten a la crisis que tenemos, que canalicen los recursos de la UE. Ese es el objetivo. Lo importante es eso, así que será secundario con quienes los podemos sacar adelante. Junqueras dijo hace tres semanas que no iban a apoyar las Cuentas. Entonces el Gobierno tiene que buscar la manera de aprobarlas. Si el clima que crea la derecha es de destrucción constante y el clima de Cataluña es de volatilidad constante, un Gobierno responsable tiene que buscar apoyos. No podemos estar a la espera mientras en octubre tenemos que llevar un documento a Bruselas. Es lógico que haya discrepancias con Unidas Podemos en temas de ingresos y gastos", admite Carmen Calvo en la entrevista.

El rastreo en Madrid es menor que en otras comunidades

Carmen Calvo asegura que es normal que Madrid registre más números de casos porque es la capital y hay mucho tránsito desde otras partes de España y del mundo, pero aprovecha para criticar la política sanitaria del PP en esta comunidad durante los últimos años, "una sanidad pública muy debilitada por políticas de recortes acumuladas durante años".

Pese a lo califica mala gestión descarta llevar a cabo una moción de censura contra el gobierno de coalición entre PP y Cs.

Sobre la actuación, en los últimos meses del líder de la oposición, Pablo Casado afirma que este "no ha hecho el análisis de sus derrotas electorales. Se comporta como si no hubiera tenido todas esas derrotas el año pasado, no hace mucho tiempo. Es un líder que no acepta la realidad. Y empieza a tener comportamientos inexplicables".

¿Fue un error que el rey Juan Carlos se fuera de España?

"Es el Rey Juan Carlos el que decide irse. Y le envía una carta al jefe del Estado, que se hizo pública. ¿Qué le preocupaba al Gobierno? Que el rey Juan Carlos esté disponible ante cualquier causa en la que se le solicite", contesta la vicepresidenta del Gobierno a la pregunta.

"Nuestra obligación es trabajar con el jefe del Estado. El Gobierno no tiene conocimiento de ninguna causa por irregularidad fiscal (cometida por don Juan Carlos). Los ciudadanos, estén a favor o en contra de la forma del Estado, tienen que saber que el modelo constitucional se cumple".