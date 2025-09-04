Una caída en los servidores informáticos de Adif provoca retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid

Trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha indicado este jueves el administrador de la infraestructura ferroviaria en redes sociales.

La compañía ha apuntado además que los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación.

Esta incidencia se produce el mismo día que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece a petición propia en el Congreso para aclarar cuál es la situación del sistema ferroviario y explicar las causas de las interrupciones y retrasos en la red.

En la misma, el ministro ha subrayado la antigüedad del material, poniendo como ejemplo que en España no se estrenaba un tren de Cercanías desde el año 2008 o uno de alta velocidad o larga distancia desde el año 2010.

También ha recordado que, aunque el modelo Avril ha ido mejorando sus prestaciones, se han detectado algunos problemas en los modelos Avlo Madrid-Barcelona que han obligado a retirarlos.

"Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil", ha apuntado el ministro, que se ha referido a la compra de 475 nuevos trenes por importe de 5.200 millones de euros.