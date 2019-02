El 'cabreo' de la ministra Delgado por esta pregunta sobre la “derecha trifálica”

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, apuntaba este jueves a que "ha faltado pedagogía" o que ha habido un "exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica" con respecto al relator que aceptó para el diálogo entre partidos en Cataluña.

Preguntada por el término 'trifálico', que ha vinculado a la derecha, Delgado incidió en que había "mucha testosterona" en la fotografía de Colón, en referencia a la imagen de PP, Ciudadanos y Vox el pasado domingo en su manifestación contra el Gobierno de Sánchez.

“No deberíamos haber permitido que las tres cabezas de la derecha lo usaran como arma arrojadiza contra el diálogo", explicó Delgado en una entrevista en la Cadena SER.

Este sábado, la ministra ha matizado sus palabras en le programa 'La Sexta Noche'. “Un poquito de lapsus, es evidente y se ve”. Delgado quiso rectificar al comentar que su intención era decir “derecha tricéfala o tricefálica” pero al momento, cayó en el mismo error al asegurar que hay un “exceso de testosterona” en la derecha española.



Durante el turno de preguntas, el periodista Hilario Pino le recordaba que en una de las grabaciones del comisario Villarejo, la ministra decía que “prefería un tribunal de tíos”.

Delgado se mostró rotunda con Pino y le espetó un “no voy a entrar en nada referido a esas grabaciones. Usted me está preguntando por algo que ocurrió hace 10 años, en una grabación ilícita. Así que, no le voy a contestar”, sentenció.

El enfado de Dolores Delgado por esta pregunta de Hilario Pino en 'LaSexta Noche' #L6Nministradelgado pic.twitter.com/qIPefwoCn3 — Sebas Maspons (@MaspiTV) 17 de febrero de 2019

Carlos Herrera también aprovechó su editorial de este viernes para contestar a la ministra, la misma que dijo “va a venir un maricón compañero de profesión”.

En su programa 'Herrera en COPE', el comunicador insinuó que es como si le dijeran a ella que el Gobierno es un “gobierno vulvar”, porque tiene “mucha vulva”.

“Es ordinaria hasta para esta cosa. No solo es sectaria, además en su desempeño, una perfecta inútil, sino que además se permite estas genialidades”, sentenció.