Bono revela el sorprendente papel que jugó Sánchez en el acuerdo del PSOE con Bildu

La noticia política de la semana ha sido sin duda el pacto suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral. Dicha derogación, en un principio, iba a ser íntegra, pero apenas unas pocas horas después del anuncio público del acuerdo, el PSOE se echó atrás y matizó que solo pretende suprimir los puntos más "lesivos" de esa reforma. En cualquier caso, el histórico dirigente socialista y expresidente del Congreso de los Diputados José Bono intervino ayer en 'laSexta Noche' para revelar una información que supone un nuevo giro a una ya de por sí convulsa negociación.

"Voy a decir algo que sé a ciencia cierta", señaló Bono, "y es que el presidente, Pedro Sánchez, no conocía ese pacto y no sabía que se había escrito, ni sus términos, ni que se había firmado. Esa es la realidad".

Cuando era difícil que alguien hiciera más el ridículo que Ábalos, llegó Lastra. Y creímos imposible que alguien hiciera más el ridículo que Lastra, y entonces llegó Simancas.

Era el tope, el maximo, invencible, no se podía superar el ridículo de Simancas, y entonces...llegó Bono

Mientras Bono decía estas palabras, las cámaras captaron el gesto sorprendido del presentador de 'laSexta Noche', Iñaki López, que apuntó el hecho de que "una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez" como es la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, fue quien junto con el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, había negociado ese pacto. "¿No estaba siendo informado Moncloa de lo que estaba ocurriendo? Porque la negociación duró varios días...", preguntó López, que no dudó en afirmar que el supuesto hecho de que Sánchez no hubiera estado al corriente del acuerdo "sería grave realmente".

En su respuesta, Bono no hizo otra cosa que reafirmar lo ya expuesto: "Moncloa es un edificio, lo que yo le he dicho a usted es cierto: el presidente del Gobierno no sabía que se estaba trasladando a un documento un pacto, ni siquiera los términos del pacto, ni que se iba a firmar".

No cabe duda de que, en caso de ser cierta, esta información sería realmente sorprendente y grave. Sin embargo, son muchos los usuarios de redes sociales que parecen no haber dado demasiado crédito a las palabras de Bono.

Esta mañana Sánchez dice que el Psoe ha pactado con Bildu porque el PP votaba no al Estado de alarma y esta noche Bono dice que la cúpula del Psoe no sabía que Lastra había firmado unilateralmente el pacto con Bildu.



Mienten todos.