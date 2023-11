'Blue XIII' obtiene por unanimidad del jurado el primer premio del XXVI Salón de Otoño de Pintura

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ha dado a conocer este martes las obras ganadoras del XXVI Salón de Otoño de Pintura de Huelva, certamen que está impulsado por el Consistorio de la capital. 'Blue XIII', del artista onubense Jorge Hernández, ha obtenido por unanimidad del jurado el primer premio, mientras que el segundo premio ha recaído en la obra 'Retrato a caballo' de Nieves González.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Consistorio capitalino, Nacho Molina, ha manifestado que se sienten "muy orgullosos del grandísimo nivel alcanzado en este certamen nacional de pintura", que ha logrado "consolidarse como una de las citas más importantes del panorama artístico nacional".

"El Salón de Otoño de Pintura de Huelva, además de dar difusión y premiar el talento artístico, es muy importante porque viene a engrandecer la colección pública y, por lo tanto, el patrimonio de la propia ciudad, convirtiéndose en un referente de la cultura de la ciudad y punto de encuentro tanto para creadores como para espectadores", ha señalado.

Por su parte, Alejandro Botubol, pintor ganador de la anterior edición de este certamen y en representación del jurado, ha indicado que les ha costado deliberar, pero tenían "claro" que "las dos obras premiadas, una por trayectoria y la otra precisamente por juventud, merecían estos premios claramente".

Acerca del trabajo ganador, 'Blue XIII', Botubol, ha destacado especialmente "la calidad técnica y la conceptualización de la propia obra, que habla de la abstracción en el fondo y también de la figuración, en el elemento de la mujer en el fondo y hablando del mundo digital, así como de la metafísica de la pintura, por lo que es un merecido premio".

A esta edición han concurrido un total de 124 participantes, de los que se han seleccionado 26 obras. Tras el examen de las obras presentadas a esta vigésimo sexta edición del Salón de Otoño de Pintura, conforme a las Bases del Certamen, han sido elegidas por unanimidad las dos obras galardonadas con el primer y segundo premio, dotados con 6.000 euros y 3.000 euros, respectivamente, que pasarán a formar parte del patrimonio pictórico municipal.

El ganador de este 2023, Jorge Hernández, nació en Huelva en 1973, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y cuenta con una extensa trayectoria artística, en la que además de participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas de carácter nacional e internacional, ha sido reconocido con un total de 25 premios.

Por su parte, la artista plástica Nieves González, nacida en Huelva en el año 1996, cuenta con el Grado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y del País Vasco. A pesar de su juventud, ha realizado un total de siete exposiciones en Andalucía y ha sido premiada con distintos galardones.

Asimismo, en este certamen se han concedido cuatro accésits, que han sido otorgadas a 'Tras el fuego', de Encina Rodríguez; 'Miniatura' de Sara Gómez; 'I want it all', de Verónica Márquez; y 'Parecía un unicornio pero no', de Alexader Grahovsky.

El jurado de la vigésimo sexta edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva, que ha destacado el "importante nivel" de las obras presentadas y ha agradecido la alta participación, ha estado presidido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, y ha estado compuesto por Eva Morales Núñez, directora de ArtSevilla; Alejandro Botubol Bolaños, pintor; y Jennifer Rodríguez López, doctora en Educación y Comunicación Audiovisual, actuando como secretario Felipe Albea Carlini, secretario del Ayuntamiento de Huelva.

Este evento cultural inició su andadura en los años 60 del pasado siglo de la mano del Círculo Mercantil y posteriormente fue el Ayuntamiento de Huelva quien asumió su organización.

Con las obras premiadas y seleccionadas por el Jurado se editará un Catálogo y se realizará una Exposición en las Salas de la Casa Colón de Huelva. Una muestra que estará abierta al público desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2023.