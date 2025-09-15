Los equipos que descarta Guille Uzquiano para ganar la Champions League: "Hay seis que podrían ganarla"

El conocido analista deportivo Guille Uzquino ha ofrecido su pronóstico sobre los equipos favoritos para levantar la próxima Champions League. Uzquino ha decidido acortar su lista inicial de aspirantes, que en un principio constaba de "seis o siete equipos", para centrarse en un grupo más selecto. Esta nueva selección ha generado sorpresa al excluir a dos clubes de gran peso en el panorama futbolístico europeo.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The screen shows all the league fixtures of the upcoming UEFA Champions League season during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Dos gigantes europeos, fuera de la lista

En su análisis, Guille Uzquiano ha sido contundente al señalar los equipos que, en su opinión, no conseguirán el título esta temporada. Concretamente, ha afirmado que va a "dejar fuera al Arsenal y al Bayern de Múnich, por ejemplo". Esta decisión supone un golpe de efecto, ya que ambos clubes suelen figurar en las quinielas de los expertos por su historia y la calidad de sus plantillas.

Los cuatro elegidos por Uzquiano

Cordon Press La UEFA emprenderá una ronda de contactos para ver si abre la mano a jugar en el extranjero.

Tras los descartes, el experto se ha decantado por cuatro claros candidatos al trofeo. Tres de ellos son equipos que, según su criterio, brillaron la temporada pasada. "Me voy a quedar con los tres que mejor jugaron la temporada pasada, en diferentes momentos fueron el Liverpool, el Barça y el PSG", ha explicado Uzquiano, destacando el rendimiento de estos conjuntos en distintas fases de la competición anterior.

Para completar su lista de favoritos, el analista ha incluido a un equipo por su competitividad y su legado en el torneo. "Para que sean cuatro voy a añadir al Madrid, que me parece más competitivo con Xabi Alonso y que luego tiene una historia en la competición a respetar", ha sentenciado. De esta manera, su cuarteto de aspirantes queda conformado por Liverpool, Barça, PSG y Real Madrid.