Tomás Guasch, sobre las manifestaciones en La Vuelta: "Como catalán, me siento frustrado; el equipo de Israel corrió la Volta"

Dentro de todo el análisis que tuvo lugar en Tiempo de Juego durante el domingo en que acabó La Vuelta, y el día después, en Deportes COPE, Manolo Lama quiso testar la opinión de Tomás Guasch sobre la decisión que tomó la organización de suspender la última etapa por el caos que habían generado los manifestantes propalestinos en diversos puntos del recorrido por las calles del Madrid.

Guasch, con su particular ironía, definió los altercados por la capital de España como "un gran colofón a tantos días de lucha ejemplar".

Para el periodista, "el lanzamiento de chinchetas a la calzada fue memorable. Podríamos pedir que esta especialidad ciclista fuera olímpica, a ver el CSD", ironizó antes de incidir sobre una cuestión que los activistas dejaron pasar por alto: "Como catalán, me siento frustrado. El equipo israeli corrió la Volta, no pasó nada y hasta ganó una etapa. El británico Vernon en Figueras, concretamente".

Por aquel 25 de marzo, según Guasch, "juraría que lo de Gaza ya había empezado. ¡Y le dimos flores y todo! Somos unos blandos", se lamentó manteniendo el mismo tono sarcástico. "¿No convenía entonces?", se preguntó antes de apuntar que "tampoco pasó nada en el Giro y el Tour, donde los Pirineos son nuestros".

Lo que tiene claro Guasch es que "si toda esta tropa, la que agita y la que la bendice, se pone de acuerdo, se acaba La Vuelta y se acaba España: dos pájaros de un tiro", concluyó.