Bildu defiende que ETA hizo autocrítica antes de disolverse, mientras el PSOE no reconoce que dio amparo a la tortura

La parlamentaria de EH Bildu y líder de EA, Eba Blanco, ha defendido que ETA hizo autocrítica antes de su disolución, mientras hay representantes del PSOE que no reconocen su responsabilidad en el terrrorismo cuando dieron amparo a la tortura.

En declaraciones a Radio Euskadi, Blanco ha señalado que también "la izquierda abertzale ha hecho autocrítica por la actitud que tuvo en el pasado con respecto a las víctimas", pero cree que "a otros les queda camino por recorrer".

"Que representantes del PSOE, por ejemplo, condenen los GAL y la tortura y digan que fue injusto, no tiene ningún valor si, al mismo tiempo, no reconocen que también tuvieron responsabilidad en el terrorismo de Estado y en dar amparo a la tortura y los torturadores", ha añadido a este respecto. Por ello, ha afirmado que hablar de "injusto, no injusto, de condenar, no condenar, cuando se siguen sin asumir ciertas cosas, es un claro ejercicio de cinismo".

Asimismo, Blanco ha apuntado que EH Bildu es "la única" formación política que "reconoce y rinde homenaje a todas las víctimas sin excepción, sean de ETA, del GAL o de la tortura". En este sentido, ha recordado que, por ejemplo, en la Cámara vasca en el Día de la Memoria el PP no participa en ese acto. "No veo que cada vez que se le entrevista, se le pregunte sobre eso o que cada vez que se le entrevista al PSOE se le interpele por el terrorismo de Estado", ha manifestado.

Ha asegurado que toda la coalición soberanista cree que la violencia "es injusta, venga de donde venga", y ha lamentado la polémica surgida a partir de unas declaraciones de Maddalen Iriarte, que la portavoz parlamentaria dijo que habían sido "manipuladas", en las que habría afirmado que el daño causado por ETA está "reconocido" y que, en lo que respecta a los "términos justo o injusto", depende del relato de cada uno.

También ha señalado que, para Iriarte, para EH Bildu, para todos sus dirigentes y para ella misma, la violencia, "venga de donde venga, por principio, es injusta y siempre genera injusticias". "Pero creo que el debate que verdaderamente está pendiente no es ese, sino el de la asunción de las propias responsabilidades. Cada uno debe asumir sus propias responsabilidades", ha precisado.

Por ello, ha llamado a "avanzar, salir de esa batalla del relato", para "centrarse en la construcción de la paz y la convivencia". En su opinión, la polémica de los últimos días sobre las declaraciones de Maddalen Iriarte, obedece a que EH Bildu "es determinante" y, por eso, "molesta" e interesa hacer una política de "desgaste".

Por otra parte, ha reprochado que se hable de estas cuestiones y no de otras, "que son las que a día de hoy le interesan a la ciudadanía de este país", como la gestión de la pandemia.