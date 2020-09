Begoña Villacís confía en que "no sea necesario" hacer confinamientos selectivos en Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confía en que "no sea necesario" ir a confinamientos selectivos en la ciudad pero ha asegurado que habrá coordinación entre Comunidad y Ayuntamiento si los hay.

Villacís ha hecho estas declaraciones tras la firma de un convenio con los hosteleros de La Viña y después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, haya anunciado que la Comunidad de Madrid planea "confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia".

"Comunidad y Ayuntamiento trabajarán de forma sincronizada, irán de la mano con las medidas que se tengan que tomar. Si finalmente se toman tienen un único objetivo, salvar vidas. Ahora tenemos que caminar en una misma dirección. Nosotros pondremos todo de nuestra parte para garantizar que esas medidas de nuevas restricciones se hacen de manera efectiva", ha manifestado.

"Espero que no sea necesario, verdaderamente, porque tenemos muchos sectores afectados", ha confesado. Cree que puede no llegarse a esas medidas si los madrileños "asumen esa parcela individual de responsabilidad" y "sin bajar la guardia" en esta "segunda ola, aunque algunos no quieran reconocerla".

"Pido responsabilidad a los madrileños para que esto se produzca y si hay que tomar medidas se adoptarán, aunque no seamos autoridad sanitaria", ha terminado.