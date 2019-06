El memorable revés que recibe Beatriz Talegón tras definir a Otegi como "hombre de paz"

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha criticado este jueves la "humillante y vergonzante" entrevista de RTVE al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, que no mostró "ningún arrepentimiento". Ante siete ministros - Interior, Fomento, Educación, Trabajo, Industria, Agricultura y Transición Ecológica- la representante de la fundación que agrupa a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y diputada del PP lanzó desde la tribuna del hemiciclo una dura crítica contra la entrevista que anoche el canal 24 horas de TVE hizo a Otegi. "Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear el brazo político de Batasuna que es Bildu", destacó Blanco tras reprochar que "no todos los partidos merecen igual consideración" y que el terrorismo "no se puede blanquear" ni se le pueden poner "alfombras rojas".

La entrevista de Otegui en el canal público ha generado una importante división de opiniones entre los políticos y también entre los propios periodistas. Sin embargo, una de las reacciones más entusiastas a favor de la entrevista ha generado también mucha polémica. Su autora es Beatriz Talegón, la que fue en su día una de las jóvenes promesas del PSOE y que ahora se ha convertido en una agitadora a sueldo del independentismo catalán. "Inmenso Otegui. Ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las victimas y sobre todos los verdugos. Que falta nos hace. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos", ha dicho en redes sociales.

Inmenso @ArnaldoOtegi Ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las victimas y sobre todos los verdugos. Que falta nos hace. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos. ✊���� — Bea Talegón �� (@BeatrizTalegon) 26 de junio de 2019

Las reacciones no se han hecho esperar. "Lo tuyo ya no tiene nombre. Eres vomitiva, o tienes el cerebro justo para pasar el día. O las dos cosas a la vez. Y mala persona, eso también", "Es difícil ser más indecente y miserable, y tener menos escrúpulos" o "Lo que hay que hacer por un plato de lentejas, Bea", son algunos de los comentarios que han dejado. Otro usuario le ha recordado un tuit que escribió en 2016 donde rechazaba las "lecciones" de Otegui.